120 bin Türk gemici denizde kaldı

Koronavirüs nedeniyle sınırların kapanmasının ardından denizcilerin zorlu sınavı başladı. Dünya denizlerinde her türlü kargoyu taşıyan gemilerdeki personel neredeyse tüm limanlarda karaya çıkmadan gemilerinde mahsur kaldı. Çok uzun süre gemide kalan personelin hata yapma riskinin çok yükseldiğini belirten Uluslararası Gemiciler Federasyonu (İFSMA) ‘Hükümetlere açık mektup’ başlığıyla yayınladıkları deklarasyonda, koronavirüs nedeniyle kapatılan sınırların denizcilere açılmasını ve personel değişimine izin verilmesini istedi. Uluslararası gemilerde personel değişimi yapmanın mümkün olmadığını anlatan Yaşar Canca şunları söyledi:

PERSONEL KARAYA BİLE ÇIKAMIYOR

“Pandemi sürecinin başlamasından sonra uçak seferleri durduruldu. Ülkeler sınırlarını kapattı. Bu durumda gemi adamlarının limanlarda karaya çıkışları da engellenmiş oldu. Gemiyle limana yanaşmak serbest, personelin inmesi yasak. Haliyle personel değişimi de mümkün olmadı. O ülke sizi kabul etse bile uluslararası uçuşlar olmadığı için personeli getirmek mümkün olmuyor. Sadece Türkiye uğraklı gemilerin personeli değiştirilebildi. 23 Mayıs’a kadar Türk limanlarında gemiden inen Türk personeller 14 günlük karantina sürelerini belirlenen yurtlarda tamamladı. Artık 14 günlük karantina sürelerini evlerinde geçiriyorlar.

UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYORLAR

Denizlerde yaklaşık 2 bin Türk sahipli gemi var. Yabancı gemilerle birlikte, uluslararası sularda yaklaşık 100-120 bin Türk denizcinin olduğunu tahmin ediyoruz. Türk Hava Yolları uçuşların açılacağı bilgisini paylaştı. Havayolu açıldığında personel değişimleri yapılacak.”

KONTEYNER VE TANKERDE LİMİT 3 AY

"Özellikle konteyner ve tanker taşımacılığı yapan gemilerde çalışma standardı 3 aydır. Diğer gemilerde ise 5 aydan sonra mental yorgunluk başlıyor. Biz personelimizin beş aydan fazla çalışmasını istemiyoruz. Bu süreçte gemideki personelle daha fazla iletişim kurmaya, aileleriyle daha fazla görüşmelerine imkân bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca gemilere vitamin takviyeleri yapıldı. Taze sebze ve meyveyi mümkün olan her limanda almalarını istedik."