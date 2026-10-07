120 bin gence yeni mesleki eğitim modeli

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Son 24 yılda yükseköğretim alanında biliyorsunuz devrim niteliğinde adımlar attık. Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208, yurt sayımızı 190’dan 877’ye, yatak kapasitemizi ise 182 binden 1 milyona çıkardık. Bazıları bunu sığ ve art niyetli bir yaklaşımla ele almakta ısrar ediyor. Oysa biz yükseköğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz.



BULUNDUKLARI İLLERDE EĞİTİM

Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkânlarını seferber ettik. Üniversite harçlarını kaldırdık. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiğimiz burs miktarlarını artırdık. Yükseköğretim kurumlarımızın ve yurtlarımızın altyapılarını yeniledik. Fiziksel şartlarını iyileştirdik. Dijital imkânlarını güçlendirdik. Aylık sadece 1600 liraya üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılıyor, iki öğün yemeği ücretsiz olarak kendilerine ikram ediyoruz.

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FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYORUZ

Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Hâlbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Aynı şekilde her kim Türk üniversitelerinin yurtdışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir. Amerika ve İngiltere dâhil gelişmiş ülkeler misafir öğrencilerden her yıl on milyonlarca dolar kazanıyor.

YAPICI ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ

Elbette eksikler olabilir, bazı alanlarda düzeltilmesi gereken hatalar olabilir. Hatta bazı imkânların suiistimal edildiği örnekler de olabilir. Fakat bunların hiçbiri 81 ilimize üniversite açma politikamızı toptancı bir anlayışla hedef almanın haklı sebebi olamaz. Yanlış varsa düzeltilir, istismar eden varsa bunların da hesabı sorulur. Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız.

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KADIN AKADEMİSYEN ORANI

Uzun yıllar çalışma ve okuma hakları gasp edilen kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini de çok önemsiyoruz. Bu anlamda üniversitelerimizdeki kadın akademisyenlerin oranının yüzde 47.17 ulaşmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 30 Temmuz’da Meclis’ten geçirdiğimiz kanunla çeşitli sebeplerden eğitimi yarım kalan gençlerimize üniversite kapılarını yeniden açtık.”

YAPAY ZEKÂ SINAMASI

Bugünün üniversiteleri; var olan bilgiyi öğrencilere aktaran araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilere ulaşan, ulaştığı bu bilgileri de toplumla paylaşıp meselelerin çözümüne katkı sunan kurumlardır. Bizim de üniversitelerimizin özellikle kendilerinden beklentimiz tam olarak bunlardır. Ancak bilhassa yapay zekâ teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerimiz için bazı alanlarda sınayıcı bir hal almıştır. Her şeyden önce bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Kaynağa ve bilgiye yapay zekâ modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Tıpkı fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekânın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor.

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‘NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA’ DENİLEN GENÇLER

Şu anda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemiz gereken meseleler var. Bilhassa ‘ne eğitimde ne istihdamda’ denilen gençlerimizin sayısını en aza indirmemiz ülkemiz için çok mühimdir. Bunu başardığımızda eğitimlerini tamamlayan gençlerimizin üretim ve istihdamda daha fazla yer almasını sağlayacak, çok büyük bir potansiyeli harekete geçirmiş olacağız. 2018’de başlayan Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları Projesi’nde yüzde 90’a varan istihdam oranlarıyla verimli neticeler aldık. Yedi ilimizde pilot uygulama olarak başlattığımız İşletmede Mesleki Eğitim Modeliyle daha ileri taşıyoruz. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya ve Gaziantep illerimizde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenciyle bu süreci başlatacağız.





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Törende Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ODTÜ tarafından Türkiye-Çin bilim ve teknoloji işbirliği kapsamında geliştirilen ‘CHERI’ adlı Ay keşif robotunun maketini takdim etti. Törende ‘Yılın Doktora Tezi’ , ‘Kurumsal Ödüller’ ve ‘Özel Ödüller’ olmak üzere üç ana başlık altında 20 kategoride ödül verildi. Günsu ÖZMEN / ANKARA