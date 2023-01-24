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12 yıllık yasak kalktı... Burası ABD değil Adana: İncirlik’te Coni bereketi

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#Adana#İncirlik Hava Üssü#ABD
12 yıllık yasak kalktı... Burası ABD değil Adana: İncirlik’te Coni bereketi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

İncirlik Hava Üssü’ndeki ABD’li personele 12 yıl sonra ‘sokağa çıkma’ izni verildi. DEAŞ tehlikesine karşı getirilen yasağın sona ermesiyle birlikte, uzun süre işyerleri kapalı kalan esnaf kepenk açtı. ABD’li askerler de yıllar sonra dışarı çıkıp alışverişe başladı...

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ADANA’nın Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi, Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak işgali döneminde 20 bini aşkın askerin yarattığı ekonomiyle altın çağını yaşadı. 2002 yılında asker sayısının azaltılmasıyla birlikte ekonomi biraz yavaşlasa da 2011 yılında DEAŞ tehlikesi nedeniyle askerlerin dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla tam anlamıyla hareketlilik son buldu. ABD’li askerlerin yoğun ilgi gösterdiği yeme içme, eğlence, tekstil, kuyumculuk, hediyelik eşya, halıcılık, spor, dövmecilik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren esnaf, işyerlerini kapatmak zorunda kaldı. Aradan geçen yıllarda işyerleri bakımsız kaldı.

12 yıllık yasak kalktı... Burası ABD değil Adana: İncirlik’te Coni bereketi

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KEPENK AÇTILAR

ABD’li askerlerin üsten çıkmasına 21 Ocak’ta izin verildi. Haberi alan esnaf, işyerlerinin kepenklerini açmaya başladı. İlk olarak işyerlerinde tadilat yapan esnaftan yüzde 30’u işbaşı yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de çevre düzenlemesi ve yollarda asfalt çalışması yaptığı görüldü.

12 yıllık yasak kalktı... Burası ABD değil Adana: İncirlik’te Coni bereketi

ASKERLERİ GÖRMEYE BAŞLADIK

38 yıllık esnaf Muzaffer Güven, üsse giriş çıkışlar kapatılmadan önce dericilik üzerine çalıştığını belirterek, şu an işyerini giyim mağazasına dönüştürdüğünü söyledi. Güven, “Eskiden işler çok iyiydi, insanlar burada çok güzel döviz kazanıyordu ancak yasak gelince her yer harabe oldu. Kapı açıldı fakat giriş ve çıkışlar beklediğimiz gibi değil. Esnaf da ciddi bir hazırlık yapamıyor çünkü ileride tekrar kapanıp kapanmayacağı belli değil” dedi. Bölgede ‘Carlos’ lakabıyla tanınan konfeksiyoncu Mehmet Yılmaz ise “Şu anda bir canlanma var. Askerler 2 gündür biraz kendilerini gösteriyor ama ilerleyen ay daha kalabalık olacağına inanıyoruz. Umarız çok daha güzel günler görürüz” diye konuştu.

 

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#Adana#İncirlik Hava Üssü#ABD

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