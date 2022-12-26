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12 yıldır kapanmayan yara! Abdullah'dan yardım çığlığı

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#Adana#Sağlık#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 10:53

ADANA'da bacağında 12 yıl önce oluşan ve her geçen gün büyüyen yarasını çok sayıda hastaneye gitmesine rağmen tedavi ettiremeyen Abdullah Yahya Kandemir (21), doğru teşhisin konulabilmesi için yardım istedi.

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Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Yahya Kandemir'in 12 yıl önce şakalaştığı arkadaşı sağ bacağına tekme atınca, önce küçük çaplı morluk oluştu. Bu morluk daha sonra yerini yaraya bıraktı. Yaranın iyileşmemesi üzerine Kandemir'in ailesi, çocuklarını çok sayıda özel ve kamu hastanesine götürdü. Kandemir'in yarası bazı tedavilerin ardından küçüldü ancak son günlerde yeniden büyüyüp 20 santimetre çapını aştı. Hastalığına teşhis konulamayan Kandemir, tedavi için yardım istedi.

'SÜREKLİ YATMAK ZORUNDAYIM'

Pek çok serviste çok sayıda tahlil yaptırdığını ancak yine de hastalığın belirlenemediğini aktaran Kandemir, çok fazla acı çektiğini, her gün de pansuman yaptırdığını anlatarak, "Yaşım çok genç olmasına rağmen uzun süre yürüyemiyorum, çalışamıyorum, yuva kuramıyorum. Evde sürekli yatmak zorundayım. Yaranın üzerine yatmamam gerektiği için de zorluk yaşıyorum. Geceleri aniden kanamam oluyor. Sürekli hastaneye gidiyorum, serum ve ağrı kesici takviyesi alıyorum. Hastanelerde birçok servis gezdim. Defalarca parça aldılar. Kan, kemik taraması, verem testi, bütün tetkikleri yaptılar ama yaranın neden iyileşmediği çözülemiyor. Doktorlar, enfeksiyonun kana karışması halinde ölme riskim olduğunu söylüyor. Bir an önce tedavi olmak istiyorum" diye konuştu. (

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#Adana#Sağlık#Hastane

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