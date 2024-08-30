12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari, evindeki gizli bölmede yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus’ta ‘uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık’ suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan M.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında adresi tespit edilen M.G., evindeki gizli bölmede yakaladı.

Operasyon düzenlenen adreste arama yapan jandarma, 1 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 3 adet şarjör, 57 adet av tüfeği kartuşu ile 1 adet bıçak ele geçirerek el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.