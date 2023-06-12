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12 yıl hapis cezasıyla aranan HDP'nin eski İstanbul eşbaşkanı yakalandı

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#PKK#Ankara#HDP
12 yıl hapis cezasıyla aranan HDPnin eski İstanbul eşbaşkanı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 19:55

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP'nin eski İstanbul Eşbaşkanı D.E., Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince PKK/KCK terör örgütü ile mücadele çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan HDP İstanbul eski sözde Eşbaşkanı D.E.’nin Ankara'da saklandığı tespit edilmiştir. Geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün -sözde- siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde bulunan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan uzun soluklu istihbari çalışmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda 12/06/2023 tarihinde TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde D.E. isimli firari örgüt mensubu yakalanmıştır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince aranan firari örgüt mensubu gözaltına alınmış, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve yalan beyanda bulunmak suçlarından da adli makamlarla koordineli gerçekleştirilecek işlemler sonrası cezaevine teslim edilmesi planlanmaktadır” denildi.

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#PKK#Ankara#HDP

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