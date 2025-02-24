12 yaşındaki oğlunu kazara öldüren baba serbest bırakıldı

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Olay, 22 Şubat'ta sabah saatlerinde Gökdere Mahallesi Rasathane mevkisinde meydana geldi. Oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre, kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

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Soruşturma başlatan jandarma, Rıfat E.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıfat E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.