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12 yaşındaki oğlunu kazara öldüren baba serbest bırakıldı

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#İzmir#Av#Baba
12 yaşındaki oğlunu kazara öldüren baba serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 11:10

İzmir'in Bornova ilçesinde av sırasında elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu oğlu Ateş Ali E.'nin (12) ölümüne neden olan Rıfat E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 22 Şubat'ta sabah saatlerinde Gökdere Mahallesi Rasathane mevkisinde meydana geldi. Oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre, kazara ateş aldı.

12 yaşındaki oğlunu kazara öldüren baba serbest bırakıldı

Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

12 yaşındaki oğlunu kazara öldüren baba serbest bırakıldı

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Soruşturma başlatan jandarma, Rıfat E.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıfat E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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#İzmir#Av#Baba

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