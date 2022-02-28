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12 yaşındaki kızı Ukrayna'da kalan anne gözyaşı döktü: Çok korkuyorum

#Edirne#Rusya#Ukrayna

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekattan Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelişleri sürüyor. Eşi Alaattin Akın ile birlikte gelen Ukrayna asıllı Antelina Akın, eski eşinden olan 12 yaşındaki kızının halen Ukrayna'da olduğunu ve çok endişelendiğini belirterek, gözyaşlarına hakim olamadı. Akın, "Büyük bir kızım var 12 yaşında orada kaldı. Eski eşimin yanında o, 2 gündür haber alamıyorum. Telefon çalışmıyor, çok korkuyorum. Haberleri izleyince çok endişeleniyorum. Onlar hep sığınaklardaymış bir tek onu biliyorum. Umarım sadece telefonlarının şarjı bitmiştir, onu ümit ediyorum, umarım başka kötü bir şey olmamıştır" dedi.

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Son olarak 5 otobüsle 220 kişinin geldiği Kapıkule'de bir süre yoğunluk oluştu. Türk vatandaşlarının yanlarında eşyası ile birlikte evcil hayvanlarını da getirdikleri görüldü.

KIZI UKRAYNA'DA KALAN ANTELİNA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Eşi Alaattin Akın ile birlikte gelen Ukrayna asıllı Antelina Akın, eski eşinden olan 12 yaşındaki kızının halen Ukrayna'da olduğunu ve çok endişelendiğini belirterek, gözyaşlarına hakim olamadı. Akın, "Kiev'de yaşıyoruz. 4 gün önce yola çıktık. Orada durum çok kötü, o nedenle buradayız. Benim bir çocuğum da orada kaldı, o nedenle çok endişeliyim. Eşimle beraber geldim ve küçük bebeğimiz var. Büyük bir kızım var 12 yaşında orada kaldı. Eski eşimin yanında o, 2 gündür haber alamıyorum. Telefon çalışmıyor, çok korkuyorum. Haberleri izleyince çok endişeleniyorum. Onlar hep sığınaklardaymış bir tek onu biliyorum. Umarım sadece telefonlarının şarjı bitmiştir, onu ümit ediyorum, umarım başka kötü bir şey olmamıştır" dedi.

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12 yaşındaki kızı Ukraynada kalan anne gözyaşı döktü: Çok korkuyorum

Alaattin Akın da, tüm hayatını geride bırakıp geldiklerini belirterek, "Kiev'den geliyoruz, merkezde bir şey görmedik ama güncel haberlerden takip ediyoruz. Yakın civarımızda tanklar, askeri araçlar çok gördük. Oturduğum evin önünden askeri konvoylar geçti sürekli. Geride kurulu düzenimizi, hayatımızı, işimizi bıraktık. Çok zor bir süreç oldu. Devletimizden yardım istiyoruz, inşallah kalan kızımızı da getirmek istiyoruz buraya ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki kızı Ukraynada kalan anne gözyaşı döktü: Çok korkuyorum

'ORADA KALANLAR İÇİN DUA EDİYORUZ'

Kiev'de yatırımları olan Asım Kayan ise, "Ukrayna'da bazı yatırımlarımız, çalışmalarımız vardı. Böyle bir saldırı beklenen bir şey değildi. Gerginlik olduğu malumdu ama diplomasiyle gerginliğin dineceğini düşünüyorduk. Beklemediğimiz şekilde saldırılar söz konusu oldu, can güvenliğinin olmadığı bir duruma girdi. Elçiliğimizle de irtibat halindeydik. 'Orada kalma güvenli midir? Kalarak bekleme mi?, Yoksa çıkarak erkenden gitmek mi?' diye düşündük. Ellerinden geleni yapıyorlar, çok yoğun bir yüklenme var, çok yoğun iletişim var. Organize edebildikleri şekilde bir takım çıkışlar gerçekleşti. Bunlardan ilk etapta 8 otobüs çıktı. Çok zor bir süreç, yönetmesi kolay bir süreç değil. Oradaki halkın direnerek devam ediyor olması da, kendilerine dua ediyoruz" diye konuştu.

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Ailesi halen Kiev'de olan Olya Yasenko da, "Ayın 24'ünde yaşanan patlamayla uyandık. Evimin yakınlarında patlama oldu, bunun üzerine ailemin yanına gittim. Çok korkunç anlar yaşandı, bir çok insan şu anda sığınaklara indi. Ben de İstanbul'a gelmeye karar verdim, ailem halen Kiev'de çok endişeleniyorum" dedi.

12 yaşındaki kızı Ukraynada kalan anne gözyaşı döktü: Çok korkuyorum

 

 

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#Edirne#Rusya#Ukrayna

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