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12 yaşındaki kayıp Tarık'tan güzel haber: Kayanın dibinde uyurken bulundu

#Kars#Tarık Altun#Kayıp Çocuk

Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun arama çalışmalarının 4’üncü gününde Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.

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Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde Selma- Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Tarık, 1 Mayıs günü sabah saatlerinde kuzenleri ile birlikte hayvan otlatmak için yaylaya gitti. Öğleden sonra köye dönmek için yola çıkan Tarık'tan haber alamayan yakınları, saat 17.00 sıralarında durumu jandarmaya bildirdi.

12 yaşındaki kayıp Tarıktan güzel haber: Kayanın dibinde uyurken bulundu

Tarık'ı bulmak için çalışma başlatan AFAD, JAK, UMKE, 112 ve jandarma ekipleri, araziler ile çevre köyler Yalınkaya, Derecik, Subatan ve Hacıveli’de ev ve eklentilerinde arama yaptı. Camilerden de anonslar yapılarak köylüler bilgilendirildi. Arama çalışmalarına yöre halkı da destek verdi.

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KAYA DİBİNDE UYURKEN BULUNDU

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken bugün saat 12.00 sıralarında Tarık'tan sevindiren haber geldi. Merkeze bağlı Yalçınkaya köyünün yaylasında bir çoban, kaya dibinde uyuyan çocuğu fark etti.

12 yaşındaki kayıp Tarıktan güzel haber: Kayanın dibinde uyurken bulundu

Çocuğu cep telefonuyla görüntüleyen çoban, videoya jandarmaya ulaştırdı. Video aileye izlettirildi. Aile, görüntülerdeki çocuğun oğulları Tarık olduğunu teşhis etti. Jandarmayla birlikte yaylaya giden aile, büyük sevinç yaşadı, oğullarını bulan çobana teşekkür etti.

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Tarık Altun, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 yaşındaki kayıp Tarıktan güzel haber: Kayanın dibinde uyurken bulundu

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#Kars#Tarık Altun#Kayıp Çocuk

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