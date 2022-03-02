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12 yaşındaki Fidan'ın kahreden ölümü! Isınmak isterken akıma kapıldı

#Diyarbakır#Yenişehir#Elektrik Akımı
12 yaşındaki Fidanın kahreden ölümü Isınmak isterken akıma kapıldı

Diyarbakır'da evde ısınmak için açtığı elektrikli sobanın başında hareketsiz bulunan Fidan K. (12), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fidan K.’nin ilk belirlemelere göre akıma kapıldığı tespit edildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Alışverişten dönen anne B.K., kızı Fidan K.'nin elektrikli sobanın yanında hareketsiz yattığını gördü. B.K.'nin çığlıklarını duyan komşuları eve geldi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan K., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Fidan K.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Yapılan ilk incelemede, Fidan K.’nin elektrikli sobadan kaynaklı akıma kapıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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