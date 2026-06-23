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12 yaşındaki Eyüp’ün ölümüne neden olmuştu… Sanıktan pes dedirten savunma: Amacım onunla oyun oynamaktı

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#Cinayet#Eyüp#Mersin
12 yaşındaki Eyüp’ün ölümüne neden olmuştu… Sanıktan pes dedirten savunma: Amacım onunla oyun oynamaktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 19:51

 MERSİN’in Anamur ilçesinde bir iş hanında yüksekten düşüp ölen restoran çalışanı Eyüp Can Güner'i (12) kovaladığı öne sürülen tutuklu sanık Necmettin Ulaş’ın (25), ‘İhmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada Ulaş, “Amacım onunla oyun oynamaktı. Karşımdaki de çocuk olduğundan bu durumun normal olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Olay, 28 Temmuz günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen restoran çalışanı Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eyüp Can Güner'in cenazesi toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, iş hanında çalışan Necmettin Ulaş'ın şakayla Güner'i kovalarken olayın meydana geldiğini belirledi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan Ulaş, çıkarıldığı mahkemede, olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Necmettin Ulaş hakkında ‘İhmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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12 yaşındaki Eyüp’ün ölümüne neden olmuştu… Sanıktan pes dedirten savunma: Amacım onunla oyun oynamaktı

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ikinci duruşması, Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Necmettin Ulaş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Eyüp Can’ın yakınları ve taraf avukatlar hazır bulundu.

‘HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ÇOCUĞA ZARAR VERMEDİM’

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ulaş, “Bu olayda herhangi bir kötü kastım yoktu. Amacım onunla oyun oynamaktı. Karşımdaki de çocuk olduğundan bu durumun normal olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şekilde çocuğa zarar vermedim” diye konuştu.

12 yaşındaki Eyüp’ün ölümüne neden olmuştu… Sanıktan pes dedirten savunma: Amacım onunla oyun oynamaktı

‘KIYAFETTEKİ YIRTIKLARIN SEBEBİNİN ARAŞTIRILMASINI TALEP EDERİZ’

Duruşmaya katılan ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise “Sanık müdafinin aleyhe olan beyanlarını kabul etmiyoruz. Maktulün kıyafetinde oluşan yırtıklar alınan raporlar ile açıklığa kavuşamamıştır. Maktulün vücudundaki yaralanmaların bıçak izi olduğu herhangi bir tıp bilgisi olmaksızın anlaşılabilecek niteliktedir. İhtisas raporunun neden aksi yönde çıktığını anlayabilmiş değiliz. Bu sebeplerle söz konusu kıyafetteki yırtıkların sebebinin araştırılmasını talep ederiz” dedi.

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Avukatları ve Güner’in yakınlarını da dinleyen mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

 

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#Cinayet#Eyüp#Mersin

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