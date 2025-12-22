×
12 yaşındaki çocuk okul müdürünü tüfekle vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Okul#Şiddet#Mersin
12 yaşındaki çocuk okul müdürünü tüfekle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 10:03

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K.'nin (12), okul bahçesinde tüfekle vurduğu okul müdürü Ender Kara (39), ağır yaralandı.

Haberin Devamı

İlçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti.

12 yaşındaki çocuk okul müdürünü tüfekle vurdu

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

12 yaşındaki çocuk okul müdürünü tüfekle vurdu

#Okul#Şiddet#Mersin

