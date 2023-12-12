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12 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki arkadaşı tarafından inşaatta öldürüldü

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#Kayseri#Cinayet#Hürkan Samet Durmaz
12 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki arkadaşı tarafından inşaatta öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 15:45

Kayseri'de meydana gelen olay duyanların kanını dondurdu. Hürkan Samet Durmaz (12), tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada T.Ş. Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

12 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki arkadaşı tarafından inşaatta öldürüldü

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki arkadaşı tarafından inşaatta öldürüldü

12 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki arkadaşı tarafından inşaatta öldürüldü

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#Kayseri#Cinayet#Hürkan Samet Durmaz

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