12 yaşındaki çocuğu intikam için ezdi... Hem anne hem vicdansız hem eğitimli

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Bolu’da yaşayan komşu iki ailenin çocuğu olan 12 yaşındaki Eren ve Talha, 10 Ağustos günü öğleden sonra Gerede ilçesindeki evlerinin yakınındaki çeşmenin önünde oyun oynuyorlardı. Eren’in elinde boncuk tabancası, Talha’nın elinde ise su tabancası vardı. Oynarken Talha, Eren’e su tabancasıyla su sıktı. Eren de buna karşılık olarak Talha’ya ve kız kardeşine boncuk tabancasıyla boncuk attı. Bunun üzerine Talha “Anne” diye bağırarak evlerine doğru koştu. Eren ise başka bir arkadaşıyla bisiklet sürerek oynamaya devam etti. Eren evlerinin yakınında oynarken Talha’nın annesi Gülcan Mutlu Ulusoy (33) otomobiliyle geldi. Aracını doğrudan Eren’in üzerine sürerek onu altına aldı.

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‘ÜZERİMDEN GEÇTİ’

Vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi şekilde yaralanan Eren sürünerek aracın altından çıktı. Hastaneye kaldırılan Eren psikologlar eşliğinde olayı anlatarak “Oyun oynarken hızla gelip arabasıyla bana çarptı. Araba üzerimden geçti. Sürünerek arabanın altından çıktım ve yere uzandım” dedi. Yanındaki arkadaşı da tanık sıfatıyla ifade verdi ve aracın arkadaşına nasıl çarptığını anlattı. Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Gülcan Mutlu Ulusoy ise “İşe gitmek için evden çıkmıştım. Oğlum ve kızım ile karşılaştım. Bana Eren ve arkadaşının tabanca ile kendilerine boncuk attığını söylediler. Ben de anneleriyle konuşacağım dedim. Yolda Eren ve arkadaşını gördüm. Uyarmak için yanlarına doğru sürdüm. Ancak çocuklar hareket edince nasıl olduğunu anlamadım. Çocuğa çarptıktan sonra hemen durdum. Bilerek isteyerek yapmadım. Tamamen kaza ile oldu” diyerek kendini savundu. Ulusoy’un üniversitede ‘çocuk gelişimi’ eğitimi aldığı da anlaşıldı.

‘ÖLDÜRMEK İÇİN SÜRDÜ’

Ancak savcılık bu savunmayla ikna olmadı. Olaya dair kamera görüntüleri, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporunu dikkate alan savcılık iddianame hazırladı. İddianamede Gülcan Mutlu Ulusoy’un çocuklarına oyuncak tabancayla boncuk atılmasından dolayı kızarak arabasını ‘süratli bir şekilde öldürme kastıyla’ 12 yaşındaki Eren’in üzerine sürdü ve onu ciddi biçimde yaraladı. Savcılık Gülsoy’un ‘kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek’ suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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