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12 yaşındaki çocuğu 'fidye' için öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı... Cani inkar etti

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#Mersin#Cinayet#Polis
12 yaşındaki çocuğu fidye için öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı... Cani inkar etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 15:38

Mersin'de görev yaptığı sitedeki ailenin 12 yaşındaki çocuğu Halit Hayanked'i kaçırarak 400 bin euro fidye isteyen, ardından istediğini alamayınca çocuğu boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan Cingöz (43), ifadesiyle pes dedirtti. Çocuğun öldüğünden haberi olmadığını savunan cinayet zanlısı Hasan Cingöz (43), çocuğu sıkı bağladığı için kendi kendine ölmüş olabileceğini iddia etti.

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Olay, 9 Mayıs Salı günü merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in 12 yaşındaki oğlu Khaled Hayanked, öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu.

Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldüreceklerini söyledi.

Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, çocuğun siteden ayrılmadığını tespit etti.

12 yaşındaki çocuğu fidye için öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı... Cani inkar etti

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Araştırmalarına devam eden polis, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, 12 yaşındaki çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, sitenin kapıcısı Hasan Cingöz gözaltına alındı. Hasan Cingöz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜNDEN HABERİ YOKMUŞ

Zanlının ortaya çıkan ifadesi ise pes dedirtti. Cinayeti kabul etmeyen Hasan Cingöz, "Çocuğu ben kaçırdım ve bodrum katına götürdüm. Burada çok sıkı bir şekilde bağladım. Ondan sonra aileden fidye istedim. Çocuğu ben boğmadım. Büyük ihtimalle sıkı bağladığım için kendi kendine ölmüştür. Yani çocuğun öldüğünden benim haberim yok" ifadelerini kullandı.
Otopsi sonucuna göre ise boğularak öldürüldüğü belirlenen çocuğun cesedi, işlemlerin ardından defnedildi.

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#Mersin#Cinayet#Polis

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