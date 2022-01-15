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12 yaşındaki Ahmet’in acı ölümü! 10. kattan düştü

#Gaziantep#Şehitkamil#Pencereden Düşen Çocuk

Gaziantep’te 10. kattaki evlerinin pencere kenarında oturduğu esnada dengesini kaybederek toprak zemine düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Erlale, hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi’ndeki bir site içerisinde bulunan 12 katlı apartmanda dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre evin oturma odasının pencere kenarında oturan ilkokul 5. sınıf öğrencisi Ahmet Erlale, birden dengesini kaybetti.

Dengesini kaybederek aşağıya düşen çocuk, ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan çocuğun yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, küçük Ahmet’i ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanenin Acil Polikliniğinde tedavi altına alınan Erlale, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen cenaze toprağa verildi.

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Polis ekiplerinin Ahmet’in ölümüyle ilgili araştırması sürüyor.

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#Gaziantep#Şehitkamil#Pencereden Düşen Çocuk

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