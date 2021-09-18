12 yaşında yaşama veda! Şüpheli olay için harekete geçildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaybubet evinde yakalanmıştı Şikede kumpas davasının firari sanığı Mutlu tutuklandıGaybubet evinde yakalanmıştı! 'Şikede kumpas' davasının firari sanığı Mutlu tutuklandı#Cemalettin Mutlu
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı İstanbulda yağmur başladıMeteoroloji 'sarı kod'la uyarmıştı! İstanbul'da yağmur başladı#Hava Durumu
Son Dakika: Lens - Lille derbisinde büyük olay Taraftarlar sahaya indi...Son Dakika: Lens - Lille derbisinde büyük olay! Taraftarlar sahaya indi...#LİLLE-LENS
Bayern Münih sahasında Bochumu 7 bitirdiBayern Münih sahasında Bochum'u 7 bitirdi#Bayern Münih
Afganistandan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayollarına ait uçak Dohaya indiAfganistan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi#Afganistan
Drone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacakDrone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacak#World Drone Cup
Gazzede ressamlar hapishaneden kaçan Filistinlileri resmettiGazze'de ressamlar hapishaneden kaçan Filistinlileri resmetti#Filistin
Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfaktada hüzünlü anlarDemet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar #Demet Akalın
Ordu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyorOrdu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor#Ordu Öğrenci Yurdu
O dövmeyi asla görmeyeceksiniz demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi'O dövmeyi asla görmeyeceksiniz' demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi#Billie Eilish
HABERLERGündem Haberleri

12 yaşında yaşama veda! Şüpheli olay için harekete geçildi

#Şüpheli Ölüm#Apartman#Diyarbakır
12 yaşında yaşama veda Şüpheli olay için harekete geçildi

Diyarbakır'da ailesiyle birlikte yaşadığı 8 katlı bir apartmanın 7’nci katından düşen 12 yaşındaki Aslı Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Aslı’nın şüpheli ölümüyle ilgili olarak araştırma başlattı.

Haberin Devamı

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- Olay, merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın 7’nci katında ailesiyle yaşayan Aslı Demir, iddiaya göre çığlık seslerinden sonra balkondan düştü. Çevre binada oturanlar, sesler üzerine dışarı çıkınca yerde yatan Demir’i hareketsiz gördü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Demir’e olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilerek çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Demir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Demir’in şüpheli ölüm iddiaları üzerine araştırma başlattığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şüpheli Ölüm#Apartman#Diyarbakır