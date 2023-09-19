12 yaşında ve 1.80 boyunda voleybolcu aranıyor

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VAKIFBANK Spor Kulübü, altyapı seçmeleri için voleybola gönül veren yıldız adaylarını seçmelere davet etti. 2011 yılında doğanlar için 1.80 ve üzeri, 2012 yılında doğanlar için ise 1.70 ve üzeri boy şartı konuldu. Seçmelerin yapılacağı gün kulübe gittiğimizde 11 ve 12 yaşlarında upuzun boylu 35 kız çocuğunun hazır olduğunu gördük. Önce çocukların boy ölçümü yapıldı, sonra sıçrayarak sarı, turuncu ve kırmızı renklerle belirlenmiş yüksekliklere tek el ve çift elle vurmaya çalıştılar. Ardından parmak hassasiyetlerini ölçmek için onlardan topu yukarı doğru atıp tutmaları istendi. Pas ve manşet ve adımları da gözlemlendi. Antrenörler notları aldı ve bu seçmelerde 35 çocuktan sadece bir kaçının isminin yanına artı işareti kondu. Bu birkaç çocuk seçmelerin ikinci aşamasına davet edilecek. Yani henüz yolları bitmiş değil.

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SANKİ DEVLER ÜLKESİNDEYİM

13-14 yaş grubuyla fotoğraf çekilirken birlikte olduğumuz çocuklar o kadar büyüktü ki kendimi devler ülkesine gelmiş gibi hissettim. En kısasının boyu 1.80’di ve içlerinde 1.90’nın üzerinde olanlar da vardı.

Vakıfbank Spor Kulübü Altyapı Teknik Koordinatörü Üzeyir Özdurak, seçmelerin ardından şunları söyledi: “Seçmelerdeki boy kriterini önemsiyoruz. 12 yaşında 1.80 ve üzeri boyu olan çocuklara elbette çok fazla rastlanmıyor. Ama başarıların ilk şartı bu. Altyapı kadrolarımızda 13 yaşında ve boyu 1.98 olan oyuncumuz da var. Bu Avrupa’da 5’den fazla yoktur.

Belli bir kriterimiz olmasına rağmen belirlediğimiz boyun birkaç santim altındakileri de takıma alabiliyoruz. Bu tarz esneklikleri tanıyoruz ancak bunun için belli başlı testlerimiz var. Çocuk uzun olmamasına rağmen 50 cm sıçrayabiliyorsa o zaman gelişimini takip etmeye devam ediyoruz.”

Aylin Uysalcan, 3 yıldır takımda. 14 yaşında ve boyu 1.94 cm. - İkra Naz Yıldırım, 2 yıldır takımda. 13 yaşında ve 1.80 cm boyunda.

HIRSLI VE İSTEKLİLER

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VAKIFBANK Spor Kulübü Küçük ve Yıldız Takımı oyuncusu Aylin Uysalcan, “Bir gün düğündeki bir akrabam, ‘Senin boyun uzun, voleybola başla’ dedi. Sonra ben de başladım. Ben Tekirdağ’da yaşıyordum. Orada bir belediye takımında oynarken bir anda kendimi burada buldum. İlerde en iyi takımlarda vazgeçilmez bir oyuncu olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Vakıfbank Spor Kulübü Küçük Takımı oyuncusu İkra Naz Yıldırım ise “Kayseri’de yaşıyordum ve belediyenin açtığı kurslarla voleybola başladım. O zaman 10 yaşındaydım. Vakfbank’ın seçmelerini katıldık ve ardından da seçildim. Ülkemizi temsil eden çok iyi bir voleybolcu olmak istiyorum” dedi.

YÜZDE 1’DEN AZ RASTLANIR

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SON 10-15 yılda Türkiye’de boy artışının çok olduğunu ifade eden Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Şule Özgüneş, “12 yaş için boy ortalaması 1.45 ile 1.65 arasında değişiyor. Profesyonel kulüplerin 1.80 boyunda çocukları aramaları normal. Çünkü 12 yaştan sonra büyüme hızı azalıyor” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Uzmanı Doç. Dr. Samim Özen ise kesin bir rakamın olmadığını ancak 12 yaşında 1.80 ve daha uzun boylu çocuklara Türkiye’de yüzde 1’in altında rastlandığını söyledi.