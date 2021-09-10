12 yaş altı çocuklar ne zaman aşı olacak? İşte son açıklamalar

12 yaş altı aşı olacak mı, sorusu veliler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Özellikle okullarda yüz yüze eğitim başlarken, koronavirüs aşısının 12 yaş altına inip inmeyeceği merak konusu oldu. Corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin Almanya’da 12 yaş altı çocukların aşı olabileceğini belirtmişti. 12 yaş altının Türkiye'de de aşı olup olmayacağı ile ilgili ise Sağlık Bakanı Koca, 12 yaş üzeri, eğitim vb. gerekçelerle veli onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açtıklarını söyledi.

12 YAŞ ALTI AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi. 12 yaş altı hakkında Koca şu ifadeleri kullandı;

18 yaş ve üzerini önemsiyoruz aşıda. 12 yaş üzeri için de daha çok ek hastalığı olanlar için tanımlamayı yaptık. Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin de aşılanmasını önemsiyoruz. Velinin ailesinin onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açmış olduk. Toplamda 12, 13, 14 yaş grubunda daha yüzde 3'ü geçmediğini görüyoruz.

12 yaş ve üstüne aşı randevuları sisteme tanımlandı

Sağlık Bakanlığı, aşılamada yeni bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde 12 yaş ve üstündeki tüm çocuklara kronik rahatsızlıklarına bakılmaksızın aşı hakkı tanımlandı. Bu yaştaki çocuklar eğer velileri isterse veli onayıyla beraber aşılarını olabilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz” açıklamasında bulunmuştu.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Bakan Koca konuyla ilgili şunları söyledi;

Yeni dönemde okulları kapatmak istemiyoruz çünkü artık elimizde aşı var. En fazla, sınıf kapatılabilir ama onu da mümkün mertebe kapatmaktan yana değiliz.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara