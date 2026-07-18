12. Yargı Paketi Meclis’ten geçti: Mahkemeler hızlanacak

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IBAN MAĞDURLARINA CEZA İNDİRİLECEK

m SON dönemde özellikle banka hesabını başkalarına kullandıran ve ‘IBAN mağduru’ olarak tanımlanan kişilerin yargılanmasıyla gündeme gelen Türk Ceza Yasası’nın “nitelikli dolandırıcılık” başlıklı 158’inci maddesine şu hüküm eklendi: “Bu madde (nitelikli dolandırıcılık) ile 157’nci maddede (dolandırıcılık) yer alan suçlara iştirakin, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiiliyle sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir.”

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DOSYALAR YENİDEN GÖRÜLECEK

Tutuklu veya tutuksuz yargılanan tüm sanıkların dosyalarının yeniden görülmesi amacıyla da yasaya geçici madde eklendi. Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılıktan haklarında hüküm verilmiş olup da temyiz süreci bitmemiş sanıkların dosyaları hakkında bozma kararı verilecek. Bu dosyalar ilk derece mahkemelerine gönderilecek. Yargıtay Başsavcılığı’nda bulunan dosyalar da ilk derece mahkemelerine iletilecek.

ZARARI GİDERENE 6 AYDA TAHLİYE

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılıktan haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olan hükümlüler ise, mağdurun uğradığı zararı tamamen gidermeleri şartıyla Türk Ceza Yasası’ndaki “etkin pişmanlık” hakkından yararlanacak. Bunun için, mahkemece yapılacak ihtardan itibaren en geç 6 ay içinde aynen geri verme veya tazmin işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu durumda sanıklar, “Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir” hükmünden yararlanacaklar. Mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar, infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmeyecek. Bu hükümler, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hüküm verilmiş olup da temyize gidilmemesi nedeniyle kesinleşen dosyalara da uygulanacak.

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DEVLETTEN HIZLI TAHSİLAT

E-duruşma olanağıyla SEGBİS üzerinden avukatların ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılma şartları genişletiliyor. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü nakliyle yapılabilecek.

Mahkemelerce kamu kurumları aleyhine hükmedilen para alacağı, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin ilamlar için doğrudan icra takibi başlatılamayacak. Vatandaş, icra takibine geçilmeden önce idareye yazılı başvuruda bulunarak ödeme için banka hesap bilgilerini verecek. Bir aylık yasal ödeme süresinde tüm alacak kalemleri faiziyle ödenmezse icra yoluna gidilebilecek.

MİRAS MALINA KORUMA

Miras yoluyla intikal edilen taşınmazların satışında birinci açık artırma sadece malik olan mirasçılar arasında yapılacak. Böylece aile yadigarı malların, biçilen bedelin yüzde 100’ü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına olanak sağlanacak. Vesayet altında kısıtlı vatandaşların taşınır/taşınmaz malları, UYAP üzerinden satılabilecek. Kısıtlı vatandaşların malları ülke genelinde satışa çıkarılarak adil fiyata erişme olanağı artırılıyor.

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TEK HÂKİM KARARI

Heyet yerine tek hakim tarafından çözümlenecek dava türleri kapsamı genişletiliyor. 2026 yılı için miktarı 486 bin lirayı aşmayan davaların yanı sıra, öğrencilerin ilişik kesme/uzaklaştırma hariç disiplin, sınıf geçme, not tespiti, yurt, burs işlemleri; kamu görevlilerinin geçici görevlendirme, yolluk, lojman, izin ve uyarma cezası işlemleri; mesleki faaliyeti engellemeyen meslek kuruluşu disiplin cezaları ile muhtaçlık aylıklarına ilişkin davalar tek hâkim tarafından karara bağlanacak.

‘BELİRSİZ ALACAĞA’ SON

Hangi alacaklar için açılacağı konusunda ciddi tereddütlere ve yargılamaların uzamasına neden olan “belirsiz alacak” davası hukuk sisteminden çıkarılıyor. Bunun yerine kısmi dava açan vatandaşlara, ıslah hakkını kullanmaksızın ve iddianin genişletilmesi yasağına bağlı olmaksızın, tahkikatın sonuna kadar alacağın kalan kısmını talep etme hakkı getiriliyor. Zamanaşımı ise artırılan bu kısım yönünden de davanın açıldığı en başından itibaren kesilmiş sayılacak.