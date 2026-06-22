Noter işlemlerinde yeni dönem | AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu açıkladı: İşlemlerin hızlanmasına imkan tanıyoruz

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Akbaşoğlu, Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve İstanbul Milletvekili Nurettin Alan'la Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 30 maddeden oluştuğunu belirtti.

Hak arama hürriyetinin etkin şekilde kullanılmasının, güçlü devletin en sarsılmaz yapı taşları arasında yer aldığını ifade eden Akbaşoğlu, 2002'den itibaren reform iradesini sürdürdüklerini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle "Türkiye Yüzyılı Adaletin Yüzyılı Vizyonu"nun ilan edildiğini aktaran Akbaşoğlu, teklifin, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, yargıya güvenin üst seviyeye çıkarılmasını hedeflediğini belirtti.

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Akbaşoğlu, vatandaşların alacağına daha zahmetsiz ulaşması amacıyla icra takibi başlatılmadan önce idareye yazılı başvuru yapılmasının ve hesap numarasının bildirilmesinin zorunlu hale getirileceğini söyledi.

Mirasçılar arası öncelikle satışta düzenlemeye gidileceğini bildiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satış sürecinde birinci açık artırmanın malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. İdari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli adım atıyoruz: İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. Öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacak. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmasını açıkça disiplin yaptırımına bağlıyoruz."

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DAVALARIN UZAMASI SORUNU ÇÖZÜLECEK

Akbaşoğlu, idari yargıda dosyaların usul nedenlerle mahkemeler arasında gidip gelerek davaların uzaması sorunu çözecek yeni düzenlemeler getirileceğini dile getirdi.

İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlarda sadece görevsiz ve yetkisiz olunduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğinin hüküm altına alınacağını, belirsiz alacak davasının yürürlükten kaldırılacağını belirten Akbaşoğlu, "Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz. Ses ve görüntü nakli yoluyla duruşmalara katılımın kapsamını genişletiyor, ön inceleme duruşmalarının da ses ve görüntü nakli yoluyla icra edilmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması şu şekilde oldu:

Değerli arkadaşlar, ortaklığın giderilmesi ve mirasçılar arası öncelikli satış başlığı altında da gerçekten önemli bir düzenlemeye milletvekili arkadaşlarımız imza atıyorlar. Yine mülkiyet hakkını ve ailevi bağları korumak adına ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında uygulamada yaşanan suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında, birinci açık artırmanın sadece malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. Böylece aile yadigarı malların, malın muhammen bedelinin %100’ü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkan sağlamış oluyoruz.

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NOTELİKLERDE YENİ DÜZENLEME

Değerli basın mensupları, bürokrasiyi azaltmak ve dijitalleşmenin imkanlarından yargı alanında da en üst düzeyde yararlanmak amacıyla noterlik işlemlerinde büyük bir kolaylığa gidiyoruz. Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi hallerinde noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imza ile saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz. Bu işlemlerden de hiçbir vergi, harç veya değerli kağıt ücreti alınmayarak tarafları mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına, yargının daha hızlı bir şekilde neticeye varmasına imkan tanıyoruz.

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TEK HAKİMLE KARARA BAĞLANACAK DAVALARIN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Aynı zamanda idari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli bir adım atıyoruz değerli arkadaşlar. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486.000 Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.

Bir başka düzenlememiz, hak arama hürriyetini tahkim etmek adına idari yargıda önemli bir adım atıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle idari yargıda dosyaların usuli nedenlerle mahkemeler arasında gidip gelerek davaların uzaması sorununu çözmek adına yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Bölge idare mahkemelerine, ilk derece mahkemelerinin kararlarının sonucu şayet hukuka uygunsa sadece gerekçe hatasından dolayı kararı kaldırmak yerine, gerekçeyi düzelterek uyuşmazlığı hızla bitirme imkanını getiriyoruz.

Ayrıca bölge idare mahkemelerinin ilk kez esastan verdiği kararlara karşı da Danıştay'da temyiz yolunu açık ve net bir şekilde yeniden düzenleyerek vatandaşlarımızın bu konuda hak arama güvencesini de korumaya devam ediyoruz.

ADLİ TIP KURUMU'NDA DÜZENLEME

Adli Tıp Kurumuna ilişkin bir düzenlememiz söz konusu. Burada bilimsel ve idari kapasitesini, belirlilik ilkesi ışığında kurumun güçlendirmiş oluyoruz. İhtisas kurulu başkan ve üyeliklerine atanmak için tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da alanında doktora derecesi şartını kanunla açıklığa kavuşturuyoruz ve bu görevler için grup başkanlıkları, ihtisas dairesi başkanlıkları için görev sürelerinin 4 yılla sınırlandırıldığı hüküm altına alınmış oluyor.

Gerçekten önemli bir ilkeyi de bu konuda kanuni düzenleme ile hayata geçirerek, hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmasını açıkça bir disiplin yaptırımına bağlıyoruz.

Hukuki nitelendirme yetkisi münhasıran hakim ve savcıların olduğu için, bilirkişilik müessesesi sadece teknik ve özel uzmanlık gerektiren alanlarla sınırlı kalması gerektiği için, böyle bir düzenlemeyle hakikaten hakim ve savcılarımız tarafından hızlı bir şekilde hukuk bilgisiyle neticelendirilmesi gereken davaların bilirkişiye gönderilmek suretiyle uzamasının önünü alıyoruz ve bu konuda ilgili düzenlemelerle hakim ve savcılarımızın bu konudaki hassasiyetini de bu düzenlemeyle bir esasa bağlıyoruz.

KISITLILAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Değerli arkadaşlar, özellikle kısıtlılarla ilgili önemli bir düzenlemeyi de bu teklifimizle yüce Meclis'in takdirine sunacağız. Vesayet altındaki kısıtlı vatandaşlarımıza ait taşınır ve taşınmaz malların satışının, tam bir rekabet ortamında ve en yüksek değerden satılabilmesi için UYAP entegre elektronik satış portalı üzerinden yapılması imkanını getiriyoruz