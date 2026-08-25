12 ülkeden 60 firari suçlu Türkiye'ye getirildi: 16'sı kırmızı bültenle aranıyordu

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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 şüphelinin, Gürcistan, Yunanistan ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü ortak çalışmalar sonucu yakalanan 60 suçlunun iade işlemleri tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kırmızı Bültenle Aranan 16, Ulusal Seviyede Aranan 44 suçlu,

Gürcistan(43), Yunanistan(5) Almanya(2), Birleşik Krallık(2), Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan ülkemize geri getirildi.

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Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (16) D.A., U.O., M.R., S.K., T.Ç., C.B., Ö.D., S.C., F.G., M.A., Ü.Y., E.E., S.E., A.B., B.Y. ve K.T.S. ile

Ulusal seviyede aranan (44) V.B., T.D., A.A., B.S., S.K., H.P., Y.E.S., Y.T., R.B., E.Ü., O.A., S.C.E., S.Ş., C.C., M.A., A.D., O.T., U.Ö., S.Ö., H.A., M.D., G.Ü., M.E., G.A., D.H., Y.Ü., H.A., A.G., M.Y., H.P., M.D., Y.Ö., H.A., Ö.G., E.Y.Ş., A.G., D.C., A.Ö., G.C., N.A., A.Ö., G.E., F.B. ve M.E. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

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Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."