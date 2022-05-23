12 ülkede 92 vaka... Dünyada yeni korku: Maymun çiçeği

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New York Sağlık Departmanı, 19 Mayıs’ta eyalet sınırlarında ilk defa bir kişide, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen maymun çiçeği virüsüne rastlandığını duyurmuştu. İsrail, yurtdışından dönen bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığını bildirdi. Bu ülkede teyit edilen ilk vaka olurken, başka şüpheli vakalar da olduğu belirtildi. Almanya’da da Münih’te görülen ilk vakanın ardından başkent Berlin’de 3 yeni hasta tespit edildi.

ABD BAŞKANI: CİDDİYE ALINMALI

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Avrupa’da görülen maymun çiçeği virüsünün “Herkesin endişelenmesi gereken bir şey” olduğunu söyledi. Biden, Güney Kore’deki Osan Hava Üssü’nde basına yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsüne dair “Yayılması durumunda sonuç doğuracak olması endişelendiricidir” dedi. Virüsün ne seviyede yayıldığına ilişkin kendisine henüz bilgi verilmediğini aktaran Biden, virüse karşı etkili aşı çalışmalarına başlandığını belirtti.

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'TÜRKİYE'DE YOK'

Maymun çiçeği (monkeypox) hastalığına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyunun müsterih olması gerektiğini belirterek, “Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle iki-üç hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır” diye bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de Türkiye’de bugüne kadar vaka görülmediğini belirtti. Genel Müdürlük’ten yapılan yazılı açıklamada özetle şöyle denildi: “Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak genel müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir.”