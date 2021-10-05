12 terörist etkisiz hale getirilmişti! Canlı yayında ayrıntıları paylaştı: Son derece kritik bir hat

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği bildirildi. Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:



PKK'nın kendi içerisinde doğu karargah olarak tanımlamış olduğu sözde gizlenmiş bir alan. Temelde hava akınlarına karşı son derece korunaklı. Labirent sistemleri falan kurmuş durumdalar. Propaganda vesilesiydi, buraya girilemez falan diyorlardı. Şimdi Mehmetçik burayı tespit etti önce... Mazgallar var dediler çok hem içerden ateşliyorlar, hem operasyona kalkışıldığı an dışardan ateşliyorlar

Bunun zayiat vermeden yapmak zorundasın, akıl, sabır ve cesaret üretmek zorundasınız. Uzun süreli bir operasyon aslında. Sonucu açıklandı ama evveli var. Çok uzun zamandır Mehmetçiğin büyük bir sabırla adım adım ilerleyerek mağara ile ilgili özellikle patlayıcıları falan değerlendirerek yapmış oldukları kıymetli bir operasyon.

O dağdaki mücadeleye karşılık gelen bir mücadele biçimi olduğu için sembol değeri var.



'İLK DEFA VURDUĞUMUZ BİR YER'

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Çemçemal terörle mücadele açısından ilk defa vurduğumuz ama bildiğimiz bir yer. Son derece kritik bir hat. Biz hep sınıra yakın alanlardaki ikmal yollarını, lojistik yollarını konuşuyoruz. ama burası Kandil. Süleymaniye alanı, Kerkük'ten Mahmur, Sincar ve Suriye. Kullanmış olduğu ana damar aslında burası. Ana damar üzerinden biz ilk defa ve bu son derece önemli bir güzergah. Ben gittiğimde oralara şaşırmıştım. Irak için de önemli bir yol. YPG/PKK, Irak anayasasının 140. maddesine konu olan tartışmalı alanlarda büyük bir etki üretmeye çalışıyor. Oynadığı oyunun merkezinde bu var. Merkezinde Kerkük beldelerinin olduğu bir alandan bahsediyoruz.

Bu alanlarda PKK etki üretmeye çalışıyor. Türkiye, Irak'ın tartışmaları bölgelerinde ben de varım diyor. Türkiye burada neden yok gibi pek çok eleştiri vardı? Türkiye, tartışmalı bölgelerde PKK'yı vurdu. Bu anlamda son derece önemli. Kuş uçumu sınırdan 170 km, derinliği var. SİHA'larımız 170 km derinlikte etki ortaya koyuyorlar. PKK üzerinden oradaki güç odaklarına bir şey söylüyor Türkiye: Bu PKK ile işbirliği yapmayın. Angajmalara girmeyin. Tartışmalı bölgelere yönelik hesap yapmayın.