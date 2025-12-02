×
12 suçlu Türkiye’ye getirildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 07:00

TÜRKİYE tarafından Kırmızı Bülten ile uluslararası aranan 12 kişi Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa’dan yakalanarak, iadeleri sağlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Bu kişilerden F.K. başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanma, sahte banka-kredi kartı üretme, tefecilik ve dolandırıcılık, O.U. cebir, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma, M.T. kasten öldürme, K.K. dolandırıcılık, silahla tehdit, yaralama, uyuşturucu madde kullanmak, hakaret, tehdit, B.T. kasten yaralama, yağma, mala zarar verme, T.L. hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, İ.K. uyuşturucu madde ticareti, A.A. uyuşturucu madde ticareti, tutukevine yasak eşya sokma, S.D. kasten öldürmeye teşebbüs, E.Y. yağma suçu, Z.S. uyuşturucu madde ticareti, H.D. resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bülten ile aranıyordu. Şüpheliler Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa’dan yakalanarak, Türkiye’ye getirildi” ifadelerini kullandı.

