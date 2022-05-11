12 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi: Bilinçsizce çaldım

Haberin Devamı

Olay, 9 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Pişmaniye satarak geçimini sağlayan Yalçın Akkaş, 55 LP 954 plakalı otomobilini apartmanın otoparkına park edip, evine gitti. Sabah saatlerinde otoparka inen Akkaş, otomobilini yerinde göremeyince İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, şapkalı bir kişinin kapısı kilitli olmayan otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra apartmandan ayrıldığı görüldü. Şüphelinin, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan otomobilin deposunu doldurduğu daha sonra da uzaklaştığı belirlendi.

Haberin Devamı