12 Şubat Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu: Bir kahramanın hikayesi

21 Ocak-11 Şubat 1920 tarihlerinde tek başına verdiği kurtuluş mücadelesiyle şehri Fransız işgalinden kurtaran, ardından da çevre illerin yardımına koşan Maraş halkının bu kahramanlığı, 5 Nisan 1925'te kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Kurtuluş mücadelesinden sonra Meclis'ten gelen "şehirde Kurtuluş Savaşı'na katılanların bildirilmesinin" istendiği yazıya, "Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir fert bile yoktur" cevabının verildiği kente, 7 Şubat 1973 tarihinde TBMM tarafından "Kahraman" unvanı verildi.

Kahramanmaraş halkı, 1925'ten bu yana "12 Şubat Kurtuluş Günü'nde şanlı Türk bayrağına İstiklal madalyasını takarak destansı geçmişini gururla anıyor.

TBMM tarafından verilen "Kahraman" unvanının beratı ise Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makamındaki özel hazırlanmış çelik kasada korunuyor.

Kurtuluş Savaşı'nda henüz Kuvayımilliye birliklerinin düzenli hale gelmediği dönemde Maraş'ı 10 bölgeye ayırarak mücadeleyi başlatan ve küçük bir evden Maraş mücadelesini yöneten Arslan Bey'in, düşmanı püskürtmede önemli katkısı bulunuyor.

"ŞEHRİMİ KENDİ HALKIMIZLA BERABER KURTARACAĞIM"

Arslan Bey'in hayattaki tek çocuğu Mahmut Toğuzata, babası Arslan Bey'i ve şehre "Kahraman" unvanı verilmesini AA muhabirine anlattı.

Toğuzata, babasının kurtuluş mücadelesine destek vermek için Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Ankara'dan Maraş'a geldiğini söyledi.

Babasının, "şehrimi halkımızla beraber kurtaracağım" diyerek hareket ettiğini anlatan Toğuzata, Arslan Bey'in Maraş'ta örgütlenmeyi yöneterek savaşı sonuçlandırdığını ifade etti.

"KIYMETİNİ BİLECEĞİZ VE YAŞAYACAĞIZ"

Toğuzata, kentte düşmana karşı verilen mücadelenin önemi ve büyüklüğünün çok iyi bilindiğini, geçmişte Harp Akademileri Komutanlığı yetkililerinin babasının anılarını dinleyip, öğrenci subaylara anlattırdığını belirterek, böyle bir mücadelenin dünya tarihinde görülmediğini kaydetti.

Mücadeleye katılıp kanlarını ve canlarını feda eden insanlara minnet ve şükranla her daim anmak zorunda olduklarını aktaran Toğuzata, "Maraşlı, kahramanlık unvanını fazlasıyla hak eden bir şehir. Biz de bunun kıymetini bileceğiz ve yaşayacağız." diye konuştu.

"BİZ MARAŞ'TAN İSMEN BİR ARSLAN BEKLİYORDUK, CİSMEN DE BİR ARSLAN GELDİ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, babası Arslan Bey ile arasında geçen görüşmeye değinen Toğuzata, Atatürk'ün babasına "Siz sadece Maraş'ı kurtarmakla kalmadınız. Siz Türk kurtuluş mücadelesinin de kazanılmasını sağladınız. Biz Maraş'tan ismen bir Arslan bekliyorduk, cismen de bir Arslan geldi." dediğini kaydetti.

Toğuzata, Arslan Bey'in savaş ihtimaline karşı şehri 10 semte ayırıp her mahallede de 200 kişilik silahlı grup oluşturduğunu anlatarak, babasının tüm mücadeleyi başından sonuna kadar planlayan, yürüten ve sonuçlandıran kişi olduğunu sözlerine ekledi.