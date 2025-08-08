12 şehit soruşturması tamamlandı: İhmal ya da kasıt bulunmadı

Haberin Devamı

KEŞİF YAPILIP GİRİLDİ

İdari raporda, operasyonu gerçekleştiren ekiplerin (METİ/PMKİ timleri dahil) mağara tarama eğitimlerini tamamladığı, 1-5 Temmuz tarihleri arasında olayın yaşandığı mağarada yapılan keşiflerde olumsuz bir emareye rastlanmadığı belirtildi. Olay günü, keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği ve olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine gaz ölçümü yapılmadan mağaraya girildiği ifade edildi. Bakanlık, olay sonrası yürütülen kurtarma çalışmalarının birlik personeli, KBRN timi, UMKE, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin katılımıyla, usule uygun şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Oksijen tüpleri ve maskelerinin önceden mağara girişinde hazır bulundurulduğu, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin anında müdahalede bulunduğu ve yaralı personelin hastanelere sevkinin hızla sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

İSTİSNAİ VE OLAĞANDIŞI

Soruşturma kapsamında, olay sırasında görevli olmayan bazı personelin emir beklemeden mağaraya girerek silah arkadaşlığı duygusuyla arkadaşlarını kurtarma çabası gösterdiği ve bu sayede olası daha ağır bir tablonun önüne geçildiği tespit edildi. MSB, olayda herhangi bir komuta eksikliği veya kontrol zaafı bulunmadığını vurgularken “Sonuç olarak yaşanan bu elim olay istisnai, öngörülemez ve olağandışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır. Benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler hayata geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

İdari soruşturmanın sonuç raporunun ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bilgisi de paylaşıldı.

İSKENDERUN’DA RAPOR BEKLENİYOR

MSB kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda 2 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili sürecin devam ettiğini belirtti. Olayın nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiği ifade edilirken, kaynaklar sosyal medyada yer alan asılsız iddialara karşı, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir” uyarısında bulundu.

‘SDG’NİN SESİNİN GÜR ÇIKTIĞI RADARIMIZDA’

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“SDG terör örgütünün 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediği sahada görülmektedir. Suriye’nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG’nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatten kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG’nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. Bizim duruşumuzda ise bir değişiklik yoktur. Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadelesini desteklemeye, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz.”