12 sanık serbest

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, kayıtlara ‘intihar’ olarak geçerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli komiserler, polis memurları, komiser yardımcısı ve karakol amirin arasında bulunduğu 8 şüpheli hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Soruşturmanın devamında şantiyede 5 bekçi hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı. Her iki dava sürerken, dosyalar birleştirildi. 13 sanık tutuksuz olarak İzmir 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı.

DURUŞMA 22 SAAT SÜRDÜ

Dava sürecinde soruşturma genişletildi ve haklarında gözaltı kararı verilen inşaat firması sahipleri, polis memurları ve işçilerin aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından 26 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

İzmir 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 sanığın yargılanmalarına önceki gün 09.30’da devam edildi. Mahkeme heyeti dün 07.30’da ara kararını açıkladı. 22 saat süren yargılamada mahkeme heyeti, sanıklarla ilgili ara kararını açıkladı. Sanıklardan Ali Gülbaşı ve Hulusi Aras’ın sağlık durumları ve yaşları da nazara alınarak tahliyelerine; sanıklardan Atakan Kaçar, Cevdet Akay, Deniz Asıcı, Gökhan Aydoğmuş, Hasan Ardıç, İbrahim Kazmacı, Musa Erikçi, Onur Alp Saraç, Veli Şenol ve Yiğit Aykurt’un ise tutuklulukta geçirmiş oldukları süre dikkate alınarak ayrı ayrı tahliyesine karar verildi, yurtdışı yasağıyla adli kontrol tedbiri uyguladı. Ayrıca sanık Veli Şenol hakkında ayrıca ev hapsi adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi. Tutuksuz sanık Duygu Öztürk Özkan hakkında konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol kararı ise kaldırıldı. Duruşma 18 Aralık’a ertelendi.

Dorukhan Büyükışık’ın babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, “Adaletin tecelli edeceğine eminim. Yargı organlarımızın adil bir şekilde bu davayı sonuçlandıracağını umuyorum. Mücadelemiz, yargı sürecinin son anına kadar devam edecektir” dedi.