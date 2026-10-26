12 ressamdan binlerce umut

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Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği sergi, 31 Ekim’e kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine sunuluyor. ‘12 Renk, Binlerce Umut’ adlı sergide Sanatçılar Altan Çelem, Aygün Tuğay, Bahri Genç, Devrim Erbil, Didem Ünlü, Gazi Sansoy, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Mahir Güven, Saim Erken, Selahattin Aydın, Serap Muratanoğlu Eyrenci ve Yalçın Gökçebağ eserleriyle katkı sunuyor. Farklı sanat anlayışlarını çocuklar için ortak bir amaçta buluşturan sergide, eserler sanatseverlerle çocukların tedavi süreçlerine destek olma fırsatı arasında bir köprü kuruyor.

Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, 12 sanatçının eserlerini bir arada görme fırsatı bulurken; sergideki eserlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü, kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu desteğin güçlendirilmesine katkı sağlayacak. Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ve Vakfın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer’in yanı sıra sanatçılar ve sanatseverlerin katıldığı açılışta, 12 sanatçının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.