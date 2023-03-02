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12 milyonluk vurgun yapan kuyumcu, altın yerine 'belge' vererek dolandırmış

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#Kocaeli#Kuyumcu#Dolandırıcılık
12 milyonluk vurgun yapan kuyumcu, altın yerine belge vererek dolandırmış
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 14:36

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumcu dükkanını kapatarak, 98 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında, "güveni kötüye kullanma" suçundan da dava açıldığı öğrenildi.

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Olay, 2019 yılının mayıs ayında Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun kepenk kapatmasıyla başladı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanının sahibi H.G., dükkanı kapatarak yurt dışına çıktı. Mağdur olan müşteriler, H.G.’de bulunan ziynet eşya ve paralarını alamadıklarını iddia etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 29 Temmuz tarihinde Türkiye’ye dönen H.G.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, H.G.’nin 98 kişiyi mağdur ettiği, mağdurlardan 63 kişinin sanıktan şikayetçi olduğu ve toplam zararlarının 12 milyon TL olduğu bilgisi yer aldı. 4 ay cezaevinde kalan H.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

12 milyonluk vurgun yapan kuyumcu, altın yerine belge vererek dolandırmış

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"6 CUMHURİYET ALTINI ALMAK İSTEDİM ANCAK SANIK BANA BELGE VERDİ"

Hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda mağdurlar ve taraf avukatları hazır bulunurken, sanık ise katılmadı. Sanıktan şikayetçi olan Münevver U., "Paramı atına çevirmek istedim ve kuyumcuya gittim. 6 tane cumhuriyet altını almak istedim ancak sanık bana belge verdi, 'Altınların ben de kalsın' dedi. Ne altınlarımı ne de paramı alabildim, mağdurum" dedi.

"PARAMI ALAMADIM"

Zararının giderilmediğini söyleyen Volkan T., "24 bin TL paramı değerlendirmek için kuyumcuya gittim. Gram altın almak istedim ancak sanık has altın almamı söyledi. Parayı verdim ancak altını alamadım. Kuyumcuya gidip altını almaya gittiğimde kepenklerin kapalı olduğunu gördüm" diye konuştu.

Öte yandan, sanık H.G. hakkında 17 müştekiye karşı "güveni kötüye kullanma" suçundan da dava açıldığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dosyanın mevcut dosya ile birleştirilmesi talebini reddetti. Sanığın yurt dışı yasağının devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi.

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#Kocaeli#Kuyumcu#Dolandırıcılık

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