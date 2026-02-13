12 milyon liralık dolandırıcılık operasyonuna 7 tutuklama

Haberin Devamı

Karabük’te kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları kişileri, isimlerinin FETÖ/PDY'ye karıştığını söyleyip 12 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçu kapsamında şüphelilere yönelik 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Bolu ve Bilecik'te belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.