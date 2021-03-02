MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri12 metre uzunluğunda... Görenler telefonuna sarıldı, kıyıya vurdu! Müzede sergilenecek
GeriGündem 12 metre uzunluğunda... Görenler telefonuna sarıldı, kıyıya vurdu! Müzede sergilenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

12 metre uzunluğunda... Görenler telefonuna sarıldı, kıyıya vurdu! Müzede sergilenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
12 metre uzunluğunda... Görenler telefonuna sarıldı, kıyıya vurdu! Müzede sergilenecek

İskenderun Körfezi'nde geçtiğimiz günlerce görüntülenen 12 metre uzunluğundaki ölü balina yavrusu bugün kıyıya vurdu. Balina yavrusunu görenler durumu yetkililere bildirdi. Balinanın iskeletinin, ileride oluşturulacak deniz müzesinde sergilenmesi planlanıyor.

8
  • 12 metre uzunluğunda... Görenler telefonuna sarıldı, kıyıya vurdu Müzede sergilenecek
  • 12 metre uzunluğunda... Görenler telefonuna sarıldı, kıyıya vurdu Müzede sergilenecek
  • 12 metre uzunluğunda... Görenler telefonuna sarıldı, kıyıya vurdu Müzede sergilenecek
  • 12 metre uzunluğunda... Görenler telefonuna sarıldı, kıyıya vurdu Müzede sergilenecek
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Denizciler Mahallesi'nde, kıyıda hareketsiz duran deniz canlısını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim görevlileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa ve Bilim Derneği yetkilileri, hareketsiz duran canlının, geçtiğimiz günlerde Madenli açıklarında ölü halde görüntülenen balina yavrusu olduğunu belirledi.

İSKELETİ DENİZ MÜZESİNDE SERGİLENECEK

Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki balina yavrusu, incelemenin ardından denizden çıkarılarak üniversitenin bahçesine gömüldü. Balinanın iskeletinin, ileride oluşturulacak deniz müzesinde sergilenmesi planlanıyor.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin talimatı üzerine incelemede bulunmak üzere bölgeye geldiklerini söyledi.

12 metre uzunluğunda... Görenler telefonuna sarıldı, kıyıya vurdu Müzede sergilenecek

15 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

İlk belirlemede yaklaşık 3 aylık olduğu ve 15 gün önce öldüğü değerlendirilen deniz canlısının "uzun balina" türü olduğunu ifade eden Turan, balinanın beslenme amaçlı körfeze girmiş olabileceğini aktardı.

Anneye bağlı yaşayan balinanın, kendi imkanlarıyla beslenememiş olduğundan aç kalıp ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarının altını çizen Turan, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin ortaya çıkabileceğini vurguladı.

12 metre uzunluğunda... Görenler telefonuna sarıldı, kıyıya vurdu Müzede sergilenecek

Olayın, bölgedeki ikinci uzun balina ölüm vakası olduğu hatırlatan Turan, İskenderun Körfezi'nin balina, yunuslar ve köpek balıkları için önemli bir bölge olduğuna işaret ederek bu türler için acil müdahale merkezi oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde 27 Şubat'ta amatör balıkçılar, Madenli açıklarında cep telefonu kamerasıyla ölü balinayı görüntülemişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi