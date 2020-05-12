Fenerbahçe Spor Kulübü 12 Mayıs 2012'de Galatasaray ile oynanan maç öncesi ve sonrası yaşanan olayların yıl dönümünde bir paylaşım yaptı. Paylaşım ardından "12 Mayıs 2012 neden TT oldu? 12 mayıs 2012'de ne olmuştu?" gibi sorular gündeme geldi. İşte 8 yıldır hatırlatılan 12 Mayıs 2012'de yaşanan olayın ayrıntıları...



Fenerbahçe ve Galatasaray 12 Mayıs 2012'de Kadıköy'de şampiyonluk mücadelesine çıkmış; maçın ardından polis ile taraftarlar arasında büyük olaylar yaşanmıştı. Olayların büyümesiyle birlikte pek çok kişi gözaltına alınmıştı. Saha içi ve saha dışı olarak ayrılan ilk dava sonrasında Ediz Bilal Yakışan ve Hasan Cem Çiçek dışında kalan kişiler serbest bırakılmıştı. Ediz Bilal Yakışan ve Hasan Cem Çiçek'in ise ise polis arabasını yakma şüphesiyle tutuklu olarak yargılanmasına karar verişmişti.