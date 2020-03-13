12 Mart Süper Loto sonuçları belli oldu: Büyük ikramiye 13 milyona ulaştı! 647. hafta Süper Loto sorgulama ekranı

Her hafta perşembe günleri düzenlenen Süper Loto'nun 12 Mart tarihli çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. Günler öncesinden Süper Loto kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, 647. hafta Süper Loto canlı çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta 10 milyon TL devreden Süper Loto'da bu hafta çıkan numaralar MPİ'nin internet sitesinden erişime açıldı. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama sayfası ve 12 Mart Süper Loto canlı çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO 12 MART SONUÇLARI

12 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Süper Loto oyununun 647'nci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 511 bin 405 liralık ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 56 kişi 13 bin 659 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 116 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 92 bin 193 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

CANLI SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 12 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Süper Loto'da geçen hafta ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 646'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 133 bin 583 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 10 bin 541 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 954 kişi 188 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 81 bin 857 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.