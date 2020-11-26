12 kişinin katil zanlısından kan donduran ifade! "Öldürecek olsam..."

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada, Ordu ve Samsun'da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018 günü cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirlendi.

8 CİNAYET DOSYASI ÜNYE'YE GÖNDERİLDİ

Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

8 cinayet arasında yer alan Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Çayıroğlu hakkında ‘nitelikli yağma’ ve ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşması yapıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile katılan Mehmet Ali Çayıroğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, söz konusu kişiyi öldürmediğini ileri sürüp, beraat talebinde bulundu.

'HAYVAN İÇİN İNSAN ÖLDÜRÜLÜR MÜ?'

Mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayan Çayıroğlu, "Maktul Şeker Köseoğlu'nu tanımıyorum. Kesinlikle iddia edildiği gibi maktule ait eşyaları almadım. Ne bu maktule, ne de diğer dosyadaki maktullere yönelik fiili bir işlemim olmadı. Savunmamda ve dilekçeyle sunduğum tanıkların dinlenilmesini istiyorum. Onlar dinlenildiğinde cinayet veya cinayetler ortaya çıkacaktır. Benim Samsun'da çok fazla miktarda borcum var. Hayvan için insan öldürülür mü? Öldürecek olsam parası olanları öldürürdüm" dedi.

'BU İŞİ YAPTIYSAM SABAHA ÇIKMAYAYIM'

Çayıroğlu, telefonundaki polis telsiz sesine de değinerek, "Benim telefonumla oynanılmış. Telefonumda telsiz kaydı yüklü olduğu söyleniyor. Nasıl yüklendiğini veya indirildiğini bilmiyorum. Eğer bu işi yaptıysam sabaha çıkmayayım. Önce Allah'a, sonra size güveniyorum. Adaletinize inanıyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp duruşmaları erteledi.

Öte yandan tutuklu sanığın, işlediği diğer cinayetlere ilişkin soruşturmaların ise sürdüğü öğrenildi