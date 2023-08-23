12 kişi kazada hayatını kaybetmişti: Facianın sebebi kalp krizi çıktı

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Sivas’tan İstanbul’a giden Kamil Koç Turizm’e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, geçen pazar gecesi, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Adem Tatlısu (63) ile birlikte 11 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi ise yaralandı.

Kazanın, otobüs şoförü Adem Tatlısu’nun hareket halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Yapılan otopside Tatlısu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kaza yapan otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarında da şoförün aniden elini kalbine doğru götürdükten sonra direksiyon başında baygınlık geçirdiğinin görüldüğü bildirildi. Görüntülerin aile yakınlarına izletildiği ifade edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen otobüs şoförü Adem Tatlısu’nun büyük oğlu İsa Tatlısu, “Resmi makamlar, otobüs firmasına kalp krizinden dolayı vefat ettiğini, daha araç kaza yapmadan önce vefat ettiğini, sonra da kaza yaptığını iletmişler” dedi.

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Babasının yıllardır otobüs kullandığını ifade eden Tatlısu, “Bildiğimiz bir kalp rahatsızlığı yoktu. Şeker ve tansiyon rahatsızlığı vardı” diye konuştu.