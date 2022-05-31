12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti! AladaÄŸ yurt yangÄ±nÄ± davasÄ±nda karar verildi

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AladaÄŸ ilÃ§esinde, 29 KasÄ±m 2016'da Ã§Ä±kan yurt yangÄ±nÄ±nda 10'u Ã¶ÄŸrenci, 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi, 24 Ã§ocuÄŸun da yaralanmasÄ±yla ilgili 8 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n istinaf duruÅŸmasÄ±, Adana BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 14'Ã¼ncÃ¼ Ceza Dairesi'nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. DuruÅŸmada ÅŸikayetÃ§i aileler, taraf avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu ancak sanÄ±klar katÄ±lmadÄ±.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± tekrar edip yurdun baÄŸlÄ± bulunduÄŸu AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail UÄŸur, Yurt MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cumali Ali GenÃ§ ile dernek gÃ¶revlileri Ramazan Dede, Ramazan KeleÅŸ, Mustafa Ã–ztaÅŸ, Mahir KÄ±lÄ±Ã§, Mahmut Deniz ve Zeki YÄ±lmaz'Ä±n 'bilinÃ§li taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve yaralanmasÄ±na neden olma' suÃ§undan 2 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi.

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ÅžikayetÃ§i avukatlarÄ± ise sanÄ±klarÄ±n 'olasÄ± kastla Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§unu iÅŸlediÄŸini savundu. Mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesinin sanÄ±klara verdiÄŸi 8 ile 12 yÄ±l hapis cezalarÄ±nÄ± yetersiz bularak kararÄ± bozdu. Heyet, sanÄ±k Ä°smail UÄŸur'a 'bilinÃ§li taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve yaralanmasÄ±na neden olma' suÃ§undan 15 yÄ±l, Cumali Ali GenÃ§'e 13 yÄ±l 9 ay, Ramazan Dede, Ramazan KeleÅŸ, Mustafa Ã–ztaÅŸ, Mahir KÄ±lÄ±Ã§, Mahmut Deniz'e 11 yÄ±l 3'er ay ve sanÄ±k Zeki YÄ±lmaz'a ise 'taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve yaralanmasÄ±na neden olma' suÃ§undan 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ± verip, uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamÄ±na karar verdi.

MAHKEME KARARI BOZMUÅžTU

Yurt yangÄ±nÄ±yla yargÄ±lanan 18 sanÄ±ktan 12'si, Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce 4 Temmuz 2019'da 7 ay 15 gÃ¼n ile 12 yÄ±l 2 ay 20 gÃ¼n arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±, 6 sanÄ±k da beraat etti. Adana BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 14'Ã¼ncÃ¼ Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± 'eksik inceleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±' gerekÃ§esiyle bozarak 8 sanÄ±k yÃ¶nÃ¼nden yeniden yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.Â

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