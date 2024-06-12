Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 yıl sonra CHP'ye ziyaret: 12. katta 1.5 saat sıcak görüşme

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özel ile saat 16.00’daki randevusuna saat tam 15.59’da, daha az sayıda aracın yer aldığı bir konvoy ile geldi. İlk görüşmede de yer alan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile aynı araçla gelen Erdoğan’ı Özel, yine ilk görüşmede kendisine eşlik eden CHP İstanbul Milletvekili emekli Büyükelçi Namık Tan ile birlikte, makam aracının kapısında karşıladı. Özel ve Erdoğan daha sonra binanın önündeki merdivenleri tırmanarak binanın giriş kapısının önünde gazetecilere tokalaşarak görüntü verdi ve görüşmenin yapılacağı Özel’in 12. kattaki makam odasına çıktı. Erdoğan’a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Dış Politika Başdanışmanı Çağatay Kılıç da eşlik etti ancak görüşmeye sadece Elitaş katıldı. Erdoğan ve Özel, “ikiz” koltuklara, görüşme notlarını tutan Elitaş ve Tan ise öndeki üçlü koltuklara oturdu.

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CHP Lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracını Genel Merkez’in kapısında karşıladı.

OTURMA DÜZENİ

Erdoğan’ın arkasında Cumhurbaşkanlığı’ndan getirtilen üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan Türk Bayrağı, Özel’in arkasında ise CHP Bayrağı yer aldı. Özel’in, “oturma düzeni gibi tartışmaların görüşme içeriğinin önüne geçmemesi” yönündeki talimatı üzerine ziyaret öncesinde partinin özel kalem görevlilerinin Cumhurbaşkanlığı protokol görevlileri ile görüşerek oturma düzenini planladığı öğrenildi. 1.5 saat süren görüşmenin ardından Erdoğan’ı Özel yine aracına kadar uğurladı. İki liderin ilk görüşmesi 1 saat 35 dakika sürmüştü. (Turan YILMAZ/ANKARA)

Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ

CHP’YE FORSLU BAYRAK ÇEKİLDİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle CHP Genel Merkezi’ne üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan Türk Bayrağı asıldı. Erdoğan’dan önce Cumhurbaşkanlığı protokol ekibi CHP’ye gitti. Ziyaretten 15 dakika kadar önce asılan forslu bayrak, Erdoğan Genel Merkez’den ayrılana kadar gönderde kaldı. Erdoğan’ın 18 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Merkezi’ni ziyareti nedeniyle bina ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Genel Merkez’in önündeki sokak, Erdoğan’ın gelişi öncesinde trafiğe kapatıldı. Sokak da yine ziyaret öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir araçla yıkanarak temizlendi.

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GÜNDEMDEKİ KONULAR

ÖZEL ADALETLİ VERGİ İÇİN ÇALIŞMA ÖNERDİ

- Görüşmede gündemin önemli başlıkları konuşuldu.

- Özel’in, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarının yanı sıra atanmayan öğretmenler, özel okul öğretmenlerinin sorunları, staj ve çıraklık mağdurları, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumu ile kira yardımları sona erecek depremzedelerin sıkıntılarını gündeme getirdiği bildirildi.

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EKONOMİK BEKLENTİLER

- CHP kaynaklarına göre Özel, tüm bu ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis’in çalıştırılmasını önerdi. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu belirten Özel’in, bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin ekonomi kadrolarının adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceğini de ifade ettiği bildirildi.

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1 saat 30 dakika süren ziyarette Erdoğan’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, Özel’e Namık Tan eşlik etti.

YENİ ANAYASA

- Erdoğan görüşmede yeni anayasa konusunu da açarken, Özel’in, yeni anayasa konusunun bugün yakıcı sorunlar yaşayan toplumun temel beklentileri arasında yer almadığını, bu konuda bir toplumsal mutabakat oluşması gerektiğini, yeni anayasa meselesinin tartışılması için önce mevcut anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyumun şart olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Özel, Gezi, Sinan Ateş, Tahir Elçi, Şenyaşar davalarındaki adalet talepleri ile Hakkâri Belediyesi’ne kayyum atanmasını da gündeme getirdi.

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İADEİ ZİYARET TEMİZLİĞİ

Erdoğan’ın ziyareti öncesi CHP’de hummalı bir hazırlık yapıldı. Binanın içi tepeden tırnağa temizlendi.

ÖZEL ‘PAYİDAR GONDOL’ HEDİYE ETTİ

Özel ziyaretin anısına Erdoğan’a, Paşabahçe’nin “Gururla” koleksiyonundan “Payidar Gondol” isimli parçayı hediye etti. II. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanan Payidar Gondol’daki defne, zaferin ve barışın simgesi. Kimi zaman da kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü temsil ediyor. Meşe ise gücün, kudretin ve bilgeliğin sembolü. Payidar Gondol’un, TBMM’nin gücünü, Atatürk’ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgelediği de belirtildi.

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GAZETECİ ORDUSU İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özel’in tarihi görüşmesine basının ilgisi büyüktü. Neredeyse Türkiye’deki tüm gazete ve televizyon kanallarından görevliler ziyareti takip etti.

NE KONUŞTULAR

Tarihi görüşmenin ardından ilk açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. “Bu tablo kalıcı kazanımlara dönüşmeli” diyen Ömer Çelik’in ardından basının karşısına çıkan CHP sözcüsü Deniz Yücel ise “Türkiye’nin yararına olacak her konuda birlikte çalışmaya hazırız” dedi.

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada özetle şu bilgileri verdi: “CHP Genel Merkezi’ne nazik daveti için teşekkür ediyoruz. Diyalog ortamının sürmesi toplumumuzda çok olumlu karşılandı.

-EKONOMİ: Cumhurbaşkanımız Ekonomi Bakanımız Mehmet Şimşek’in istenildiği zaman bilgi verebileceğini, konunun popülist söylemlerden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

-YENİ ANAYASA: Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların siyasi uzlaşma zeminiyle gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etti.

-DIŞ POLİTİKA VE TERÖR: PKK’nın Suriye uzantısının orada oluşturmaya çalıştığı teröristandır. Bu konudaki hassasiyet önemli.

-KAYYUM ATANMASI: Bu bir siyasi partiye toptancı tutum değildir. Tespit edildiğinde görevden alınması devlet olmanın gereğidir.

-KAVALA VE DİĞER DAVALAR: Hukuki süreçler ve davalarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız mahkemelere karışılmaması konusundaki tutumunu ifade etti.”

BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK MI

Ömer Çelik görüşmenin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorusuna, “Bundan sonra ihtiyaç olursa bu kapı açıktır. Siyasi arenadaki yarış rekabet düzeyinde olsun. Rekabeti husumete çevirmeyelim. Bu çerçevede bu rekabetin husumete çevrilmemesi konusundaki hassasiyeti gözetelim. Adlarımız farklı olabilir, partililerimiz farklı olabilir hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti” yanıtını verdi.

ÖZEL’E KKTC ÇAĞRISI

Çelik, Erdoğan’ın Özgür Özel’i Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümününü güçlü bir beraberlik göstererek birlikte kutlamaya davet ettiğini söyledi.

ERDOĞAN ZEYTİNYAĞI VE LOKUM GÖTÜRDÜ

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’e Türkiye’nin çeşitli bölgelerini temsil eden zeytinyağları ve çifte kavrulmuş lokum götürdüğünü söyledi. Gazetecilerin, “Ne ikram edildi” sorusuna ise “Çay olmadan diplomasi olmaz. Türk çayı diplomasisi diye bir şey var” cevabını verdi.

DENİZ YÜCEL’İN AÇIKLAMALARI

Görüşme sonrasında açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise “Türkiye’nin yararına olacak her konuda birlikte çalışmaya hazırız” dedi. “Her konuda uzlaşamayız ama uzlaşı zeminini önemsiyoruz” diyen Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’e yaptığı Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümü törenine birlikte katılma önerisine ilişkin de “Genel Başkanımıza KKTC seyahatinde 174 Kıbrıs Gazisi eşlik edecek. Cumhurbaşkanı ile birlikte gerçekleştirilmesi ise buna ayrı bir değer ve anlam katacaktır” dedi. Özel’in 28 Şubat Davası generallerinin tahliye edilmesi nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ettiğini, Sinan Ateş’in eşine randevu verilmesini de “çok olumlu bulduğunu” söylediğini belirten Yücel, yeni anayasa konusunda ise “Önce mevcut anayasaya uyulması gerekiyor” dedi. (Ebru KARATOSUN/ANKARA)

KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜLER

Kamuda, ilk 13 yıl önce Kızılay Vekaletler Caddesi’ndeki eski Başbakanlık binasının merdivenlerinden başlayarak “Türk mavisi” denilen turkuaz halı kullanımına geçildi. CHP ise vazgeçmediği kırmızı halıyı o günden beri binalarında kullanmaya devam ediyor. Dünkü ziyaretin ilk dakikalarındaki bu kırmızı halıda yürüyüş detayı kulislerde “zamanda yolculuk” gülümsemelerine neden oldu.

MASA BAYKAL’DAN İKİZ KOLTUKLAR KILIÇDAROĞLU’NDAN

Görüşmenin gerçekleştiği 12. kattaki Genel Başkanlık Makam Odası, Özel’den çok merhum Deniz Baykal ve bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun esintisini taşıyor. Özel’in de kullandığı çalışma masası ile odanın diğer köşesindeki yuvarlak toplantı masası Baykal, görüşme sırasında Özel ve Erdoğan’ın oturdukları “ikiz” koltuklar ise Kılıçdaroğlu döneminden miras.