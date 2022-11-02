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12 Kasım’da saat 18.57 tatbikatı

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#Deprem#Tatbikat#Süleyman Soylu
12 Kasım’da saat 18.57 tatbikatı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım’da ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacak. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım’da saat 18.57’de Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen Afet İletişim Çalıştayı’nda konuşan Soylu, tatbikata ilişkin şu bilgileri verdi:

ÇÖK-KAPAN-TUTUN

“Bizim ülke tatbikatımız 12 Kasım’da. Düzce depreminin yıldönümünde saat 18.57’de ülke tatbikatı yapılacak. Türkiye’nin tüm bölümlerinde tatbikat yapacağız. Çök-kapan-tutun. Bunun tatbikatını yapacağız. Radyolar anons geçecektir. Televizyonlar otomatik olarak geçecekler. Kurulan sistemden bütün Türkiye’ye aynı anda mesaj gelmiş olacak. Hem polis hem jandarma telsizini konuşturdular. Şimdi savunma sanayi iki telsizin afet anında birbiriyle konuşturabilecek bir altyapıyı oluşturmuş oldu.”

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12 Kasım’da saat 18.57 tatbikatı

1999’da Türkiye önce 17 Ağustos, sonra 12 Kasım depremiyle sarsılmıştı.

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#Deprem#Tatbikat#Süleyman Soylu

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