12 Kasım uzman çavuşlar günü mü? Uzman çavuşlar günü ne zaman kutlanır?
Uzman çavuşlar günü, yurtiçi, yurtdışı görevinde bozulan asayişi tekrar sağlamak için canla başla, sarsılmaz azim ve kararlılıkla hizmet eden askeri personellerimiz için her yıl 12 Kasım tarihinde kutlanıyor. Vatan nöbetinde uzman çavuş vazifesine sahip olan askeri personeller için kutlanan bugün sosyal medyada da gündemde yer alıyor. İşte, 12 Kasım uzman çavuşlar günü kutlaması ve detaylı bilgiler
Her yıl 12 Kasım tarihinde kutlanan uzman çavuşlar günü için bu yıl da sosyal medya üzerinden pek çok kutlama mesajı gelmeye devam ediyor. Neden 12 Kasım tarihinde kutlandığına dair net bir bilgiye ulaşılamayan uzman çavuşlar günü, bu mesleği icra eden kişiler için tebrik mesajları ile ihya oluyor. Peki, uzman çavuş nasıl olunur? İşte, o konuda bazı bilgiler
Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişidir. Uzman çavuşlar, ordu hiyerarşisinde erbaş statüsünde yer alır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise ve dengi okul mezunu olup çavuş rütbesi ile askerlik yapmış ya da yapmakta olan kişiler, uzman çavuş olabilir. Uzman çavuşluk için uygun olan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzman çavuşluk ile ilgili başvuru formunu doldurmaları gerekir. Uzman çavuş adayları sınav ve mülakatları tamamladıktan sonra eğitime alınır. Eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler uzman çavuş olur. Uzman çavuş olmak için bir diğer yol ise uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçiştir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle