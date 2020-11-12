12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde uzmanlardan hayat kurtaracak bilgiler

12 Kasım tarihi, 1999 yılında Düzce’yi vuran depremin ardından Afete Hazırlık Günü ilan edildi. GEA Arama Kurtarma Grubu yılın tüm günlerinde afet bilincini geliştirmek için programlar düzenlese de, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü’nün onlar için ayrı bir yeri var. Gönüllüler tarafından kurulduğu1994 yılından bu yana 50’den fazla ulusal ve uluslararası afette insanların yardımına koşan GEA Arama Kurtarma Grubu, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü’nde, olası bir depremde hayatta kalmamızı sağlayacak ipuçlarını paylaştı. Arama kurtarma uzmanlarının tavsiyeleri şöyle:

İLETİŞİM PLANINIZ HAZIR OLSUN

- Aile iletişim planı yapılmalı. Deprem sonrasında nasıl haberleşeceğinizi, toplanma ve buluşma noktalarınızı belirlemelisiniz. Telefon olmadığında nasıl haberleşeceğinize önceden karar verin.

- Yaşadığınız yerlerde tehlike avı yapın ve deprem sırasında devrilerek, düşerek, kırılarak yaralanmanıza, kayıp düşmenize neden olabilecek veya çıkış yollarını kapatabilecek eşyaları, mobilyaları belirleyin.

- Dağılma tehlikesi olan cam, kapı, ayna gibi yerlere cam filmi takın. Dolap, çekmece ve mobilyalara kapak kilidi monte edin.





KOŞMAYIN, KAÇMAYIN

- Yataklarınızın yanında düdük, el feneri, su ve ayakkabı bulundurun. Depremden sonra ilk 24 saatte ihtiyaç duyabileceğiniz eşyalarınızın olduğu bir çanta hazırlayın. Çantanın içinde resmi belgelerin fotokopileri ve acil durum iletişim kartı da bulunsun.

- Deprem esnasında koşmayın, kaçmayın. En yakın ve en uygun yerde cenin pozisyonu alın. Hayatını kaybeden kişilerin en çok bulunduğu yerler merdivenler ve koridorlar gibi kaçış noktalarıdır. Sarsıntı durana kadar bulunduğunuz yeri değiştirmeyin. Yatakta yakalanırsanız; yatağın yanına yuvarlanın ve yatak çevresinde oluşacak güvenli boşlukta cenin pozisyonu alın.

SMS’LE HABERLEŞİN

- Depremden sonra ellerinizle vücudunuzu muayene edin. Afet çantanızı alarak binayı en kısa sürede tahliye edin. Asansörleri kullanmayın. Daha önce belirlediğiniz buluşma noktasına gidin. Hatları meşgul etmemek için SMS’le haberleşin.

PANİK YAPMAYIN, KENDİNİZİ YATIŞTIRIN

- Enkaz altında kalırsanız panik yapmayın. Nefesinizi idareli kullanmak için rastgele bağırmayın. Dışarıdan gelen sesleri dinleyin ve dışarı ses verin. Bunun için sert bir cisimle yanınızdaki bir nesneye de vurabilirsiniz. Panik durumunda kendinizi telkin edin, yaşam umudunuzu koruyacak güzel hayaller kurun.

BM ÜYESİ KURULUŞ

GEA - Toprak Ana, 1994 senesinde kurulan tamamı gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubu. GEA Ekibi ulusal ve uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama kurtarma operasyonları gerçekleştiriyor, ihtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetleri sürdürüyor. GEA 1999 senesinden beri Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubu (INSARAG) üyesi.