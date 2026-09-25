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12 ilde yatırım ve fon vurgunu operasyonu: 20 gözaltı

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#Yatırım Dolandırıcılığı#Polis Operasyonu#Siber Suçlar
12 ilde yatırım ve fon vurgunu operasyonu: 20 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 16:07

Manisa merkezli 12 ilde, yatırım ve fon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Paravan şirket hesaplarında 1 günde 102 milyon liranın üzerinde şüpheli işlem hacmi tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yatırım ve fon dolandırıcılığı' yaptığı tespit edilen çeteyi takibe aldı.

12 ilde yatırım ve fon vurgunu operasyonu: 20 gözaltı

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler; Manisa merkezli İstanbul, Sakarya, Mersin, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Van, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Soruşturmada yapılan incelemelerde; yakalanan şüpheliler ile şüphelilere ait paravan şirket hesaplarında 1 gün içerisinde 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacminin bulunduğu saptandı. Şüphelilerin tamamı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Yatırım Dolandırıcılığı#Polis Operasyonu#Siber Suçlar

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