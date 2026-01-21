12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 25 tutuklama

Haberin Devamı

Giresun İl Jandarma Komutanlığı, bilişim sistemleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebekeyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. ‘Bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen örgütlü nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarına karıştığı belirlenen 32 kişi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmasının ardından Giresun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Batman, Balıkesir, Manisa, Kahramanmaraş, Antalya ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında dolandırıcılık suçundan elde edilmiş toplam 5 milyar 400 milyon TL olduğu saptandı.

OPERASYON ANLARI KAMERADA

Giresun Valiliği, jandarma kamerasıyla kayda alınan eş zamanlı baskın anlarını, sanal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, “Giresun Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda başarıyla gerçekleştirilen bu operasyon, suç örgütlerine karşı verilen kararlı mücadelenin önemli bir göstergesi olmuştur. Halkımızın güvenliği ve huzuru için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Giresun Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 32 şüpheliden 25’i tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.