MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri12 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı...
GeriGündem 12 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali TINBEK - İstanbul DHA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

12 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
12 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı...

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı kararı verilen 40 kişiden 32'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 12 ilde operasyon düzenlendi.

Örgütün "mahrem imam" olarak adlandırdığı hücre sorumluları ile ankesörlü telefon hatlarından görüştüklerine dair tespitler yapılan ve bir kısmı hakkında örgüt ile bağlantılı olduklarına dair ifade bulunan 7'si aktif subay, 16 aktif astsubay olmak üzere 23 asker, 12 ihraç asker, doktor, vergi müfettişi ve öğrencinin de bulunduğu toplam 40 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda şu ana kadar 32 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.1 şüphelinin covid-19 nedeniyle karantinada olduğu aktarılırken, 7 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü aktarıldı.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi