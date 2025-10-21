12 ilde "change" araç operasyonu: 74 gözaltı

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "suç delillerini yok etme" gibi suçları ile çalıntı ve çenç araçların ele geçirilmesiyle faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

SAHTE UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLMİŞLER

Şüphelilerin kaza, deprem ve yangında zarar gören araçları piyasadan temin ettikleri belirlendi. Şebekenin depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak change yaptığı belirlendi. Change yapılan araçlara sahte uygunluk belgesi düzenleyen şebekenin, bu araçları satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

50 ARAÇ SATILMIŞ

50 aracın satıldığı belirlendi. İstanbul'daki 16 ilçe ve Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak, Mersin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 74 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bin 249 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.