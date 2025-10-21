×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

12 ilde "change" araç operasyonu: 74 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Change Operasyon#Araç Dolandırıcılığı#Sahte Belge
12 ilde change araç operasyonu: 74 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 14:52

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 74 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "suç delillerini yok etme" gibi suçları ile çalıntı ve çenç araçların ele geçirilmesiyle faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

SAHTE UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLMİŞLER

Şüphelilerin kaza, deprem ve yangında zarar gören araçları piyasadan temin ettikleri belirlendi. Şebekenin depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak change yaptığı belirlendi. Change yapılan araçlara sahte uygunluk belgesi düzenleyen şebekenin, bu araçları satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

50 ARAÇ SATILMIŞ

Haberin Devamı

50 aracın satıldığı belirlendi. İstanbul'daki 16 ilçe ve Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak, Mersin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 74 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bin 249 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Change Operasyon#Araç Dolandırıcılığı#Sahte Belge

BAKMADAN GEÇME!