×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Operasyon#Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 07:35

İstanbul merkezli 12 ilde, liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerin çalışmalarında, 'Kasten Öldürme', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', 'Mala Zarar Verme', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin İmal ve Ticareti' suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelilerin kimlik ve adresleri belirledi.

12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli gözaltına alındı

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın‘Bağışlar bahiste kaybedildi’ iddiası‘Bağışlar bahiste kaybedildi’ iddiasıHaberi görüntüle

12 İLDE 74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul merkezli Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyon ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli gözaltına alındı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Operasyon#Suç Örgütü

BAKMADAN GEÇME!