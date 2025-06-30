12 ilde 12 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne operasyon

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde 12 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"12 ilde 12 ayrı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarımızda; hesaplarında 3 Milyar 150 Milyon TL işlem hacmi bulunan 230 şüpheliyi yakaladık

Şüphelilerden;

93'ü TUTUKLANDI.

100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Hatay, Gaziantep, Konya, Muğla, Tokat, Aydın, Tekirdağ, Amasya, Giresun, Şanlıurfa, Ordu ve Çorum'da operasyonlar düzenlendi.

Haberin Devamı

Yakalanan şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Resmi Belgede Sahtecilik,

Nitelikli Dolandırıcılık,

Nitelikli Yağma,

Yasa Dışı Bahis,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık,

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması,

Rüşvet, Tehdit ve Şantaj suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu; 9 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 adet dükkan, 2 adet arsa ve 2 Milyon TL değerindeki banka hesaplarına el konuldu.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, nakit para, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamız ile MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."