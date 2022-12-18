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12 günlük bütçe maratonu bitti... Kavga da vardı, domates ve Karagöz de

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#TBMM#Bütçe Görüşmeleri#Kavga
12 günlük bütçe maratonu bitti... Kavga da vardı, domates ve Karagöz de
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 07:00

TBMM 12 günlük bütçe maratonunu tamamladı. Bazen sakin, bazen tansiyonları zıplatan kavgalı bu maratondan akıllarda birçok renkli görüntü kaldı.

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Görüşmelerin ikinci günü bütçe tarihine geçecek bir kavgaya tanık olundu. Öyle ki, bir yıl önceki tadilat sırasında genel kurul salonunun zeminine, vücutta biriken statik elektriğin aktarılması için döşenen ‘stres savar’ bakır tel sistemi bile çaresiz kaldı. “Önüne bak” atışmasıyla başlayan kavgada AK Partili Zafer Işık’ın yumruk attığı İYİ Partili Hüseyin Örs kalp pilindeki sıkıntı nedeniyle ölümden döndü. Örs, bir bölümü yoğun bakımda olmak üzere 5 gün hastanede kaldı. Genellikle gergin geçen 12 günlük maratondan geriye renkli görüntüler de kaldı. CHP’li Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun Hacivat-Karagöz’ü ile yine CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel’in domatesleri gibi...


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#TBMM#Bütçe Görüşmeleri#Kavga

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