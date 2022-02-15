12 günlük aradan sonra Meclis toplanıyor

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TBMM Genel Kurulu’nun düşük tempoda yürütmesi planlanan bu haftaki gündeminde uluslararası sözleşmelerin onaylanması yer alıyor. TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geçen ve Genel Kurul gündeminde yoğunluk oluşturan çok sayıda uluslararası anlaşma bu hafta görüşülerek karara bağlanacak. Uluslararası anlaşmalarda, Türkiye ile farklı ülkeler arasında işbirliği konuları düzenleniyor.

GÜZEL’İN FEZLEKELERİ

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu ise perşembe günü toplanarak HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeleri ele alacak. Komisyon, Güzel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla düzenlenen iki ayrı fezlekeyi görüşecek. Hazırlık Komisyonu, Güzel’in bu dosyalardan dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanmasına olanak sağlanmasını kararlaştırmıştı. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu’nun bu yöndeki raporunu görüşmeden önce savunma hakkı için Güzel’e yeniden davette bulunacak. Karma Komisyonu’nda da Genel Kurul’da da savunma hakkı bulunan Güzel, Hazırlık Komisyonu’na gitmeyerek savunma için partisinden başka bir milletvekilini vekil tayin etmişti. Karma Komisyonu’nun Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar vermesi bekleniyor.

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Partilerin haftalık grup toplantıları da bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

YARGI PAKETİ VE NAFAKADA GERİ SAYIM

AK Parti’nin hazırlığına devam ettiği yasa tekliflerinin gelecek haftalarda aşama aşama TBMM’ye sunulması bekleniyor. Adalet Bakanlığı ile AK Parti milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 6. Yargı Paketi öncelik taşıyor. “Süresiz nafaka” olarak adlandırılan yoksulluk nafakasındaki yeni düzenlemenin de bu pakette yer alması bekleniyor. Kademeli formülün öne çıktığı yeni model ile nafaka süresine üst sınır konulması ya da evlilik süresine göre nafaka verilmesi değerlendiriliyor. AK Parti grubunda spor kulüpleri le kripto para piyasasına ilişkin tekliflerle ilgili çalışmalar da devam ediyor.